النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مجمع نمارق السكني" مشروع نموذجي متكامل الخدمات بينبع الصناعية

5 آلاف سرير بـ5 مبانٍ تحتوي 480 غرفة ومسجدًا يسع 1500 شخص

تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية.
هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.
ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز.
ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.

الهيئة الملكية بينبع مدينة ينبع الصناعية مجمع نمارق السكني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مجمع نمارق السكني" مشروع نموذجي متكامل الخدمات بينبع الصناعية
سبق

تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية.
هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.
ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز.
ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:54 PM

"مجمع نمارق السكني" مشروع نموذجي متكامل الخدمات بينبع الصناعية

5 آلاف سرير بـ5 مبانٍ تحتوي 480 غرفة ومسجدًا يسع 1500 شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
65

تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية.
هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.
ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز.
ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,869
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,033
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,433
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,679

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة