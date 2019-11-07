تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية. هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية. ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي. ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز. ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.

"مجمع نمارق السكني" مشروع نموذجي متكامل الخدمات بينبع الصناعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-07 تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية.

هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.

ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز.

ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 01:54 PM

"مجمع نمارق السكني" مشروع نموذجي متكامل الخدمات بينبع الصناعية 5 آلاف سرير بـ5 مبانٍ تحتوي 480 غرفة ومسجدًا يسع 1500 شخص





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تُوفّر الهيئة الملكية بينبع -منذ نشأتها- بيئة سكنية آمنة بكل المواصفات للقوى العاملة من الجنسيات المختلفة العاملين في المصانع والشركات بمدينة ينبع الصناعية، وتتوافر فيها مختلف المرافق الخدماتية.

هذه المرافق والخدمات تُعزز صورة الهيئة الملكية كأحد مراكز الصناعة الرئيسية والاقتصادية في المملكة، والتي تسير مخططات التنمية والنهضة العمرانية فيها جنبًا إلى جنب مع صناعة الاقتصاد والنهضة الصناعية، وتحرص الهيئة الملكية بينبع على توفير أحياء سكنية مخصصة للعاملين في الشركات والمؤسسات والمقاولين بمدينة ينبع الصناعية، وتشجيع إنشاء مشاريع سكنية متكاملة للقطاع الخاص بمواصفات فنية عالية توفر للعمالة الخصوصية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ومن هذه المشاريع الاستثمارية السكنية مشروعُ مجمع نمارق السكني، الذي افتتحه مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، ويمتد على مساحة تُقَدّر بـ145.230م2 كأحد المشاريع السكنية النموذجية المخصصة للعمالة بينبع الصناعية، وتبلغ سعة المجمع أكثر من 5000 سرير، موزعة على 5 مبانٍ، تحتوي على عدد من الغرف يبلغ 480 غرفة، ويُعد حيًّا نموذجيًّا متكامل الخدمات والبنية التحتية، من شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي.

ويتمركز المشروع في موقع حيوي يسهل منه الوصول إلى منطقة الصناعات الأساسية والخفيفة؛ إذ يقع على أهم الطرق الرئيسية المرتبطة مباشرة مع الدائري الشرقي الجديد، ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز.

ويُعتبر مشروع مجمع نمارق السكني، أحد المساهمات الفاعلة في تحقيق الرؤية المستقبلية العمرانية السعودية، ويتواجد في المجمع النموذجي مسجد بسعة 1500 شخص، وعيادة للإسعافات الأولية مجهّزة بالمعدات اللازمة مع سيارة إسعاف، وصالات طعام مجهزة تتسع لـ1080 شخصًا في وقت واحد، وصالات ترفيه ولياقة بدنية وملاعب، ويحتوي المجمع على أكثر من 100 موقف للسيارات؛ فيما ترصد أكثر من 75 كاميرا، متابعة الأداء في المجمع؛ للتعرف على مكامن الخلل والتعامل معها.