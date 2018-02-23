شاهد.."تعليم محايل" يستعرض منجزاته لـ7 إدارات ويكرم المشاركين

لقاء هو الثاني من نوعه لمساعدي الشؤون المدرسية ضمن زيارات تبادلية

استعرض "تعليم محايل" منجزاته ومبادراته لسبع إدارات تعليمية قامت بزيارته، أمس؛ حيث قام بتكريم المشاركين في اللقاء.

وقال المساعد للشؤون المدرسية بـ"تعليم محايل" حامد بن عبدالرحمن الشمراني، إن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه للمساعدين للإدارات التعليمية للشؤون المدرسية بمنطقة عسير ومحافظاتها ويهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد.

وقدم "الشمراني" لمحة عن التعليم في محايل وأهم المبادرات والمنجزات والشراكات مع القطاعات الأخرى التي قام بها عبر عرض مرئي عن التخطيط المدرسي، واستعراض تجربة محايل في نظام المكافآت الذي ينفذ عن طريق برنامج إلكتروني.

وعقدت الإدارات المشاركة ورشة عمل نوقش فيها العديد من المواضيع التي تهم الشؤون المدرسية وتم إقرار عدد من التوصيات عن خدمات الطلاب ودور الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية؛ حيث قدمت ورقة عمل عن الأسر المنتجة، وورقة عمل عن دور الصحة في الإشراف على المقاصف المدرسية وفق اللوائح المنظمة، وورقة عمل عن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية.

والتقى الوفد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم؛ بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي واللذان رحبا بالضيوف؛ حيث استعرض مدير التعليم ما تقدمه بعض الأقسام بالإدارة من خدمات واصطحب الوفد في جولة لبعض الأقسام والمرافق بالإدارة.

وفي نهاية اللقاء، جرى تكريم المشاركين على ما قدموه من مشاركات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على العملية التعليمية والتربوية.