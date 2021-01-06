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"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

قالت: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
02:04 PM

حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

قالت: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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