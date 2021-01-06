حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

قالت: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.