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"كورونا" يبعد الأسترالي "براد جونز" عن "النصر" في "الآسيوية"

تأكدت إصابة كل من براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي بفايروس كورونا، وبالتالي غيابهم عن الفريق حتى نهاية دور المجموعات من البطولة الآسيوية .

ويعد ابتعاد الحارس براد جونز تحديداً عن الفريق بمثابة صدمة مؤلمة للجهاز الفني للفريق الذي يعتمد عليه بصورة أساسية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كورونا" يبعد الأسترالي "براد جونز" عن "النصر" في "الآسيوية"
سبق

تأكدت إصابة كل من براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي بفايروس كورونا، وبالتالي غيابهم عن الفريق حتى نهاية دور المجموعات من البطولة الآسيوية .

ويعد ابتعاد الحارس براد جونز تحديداً عن الفريق بمثابة صدمة مؤلمة للجهاز الفني للفريق الذي يعتمد عليه بصورة أساسية .

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
04:58 PM

"كورونا" يبعد الأسترالي "براد جونز" عن "النصر" في "الآسيوية"

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محمد السيّد - الرياض
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1,716

تأكدت إصابة كل من براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي بفايروس كورونا، وبالتالي غيابهم عن الفريق حتى نهاية دور المجموعات من البطولة الآسيوية .

ويعد ابتعاد الحارس براد جونز تحديداً عن الفريق بمثابة صدمة مؤلمة للجهاز الفني للفريق الذي يعتمد عليه بصورة أساسية .

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