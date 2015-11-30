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اليوم.. "جامعة المؤسس" تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين

يهدف إلى إبراز جهود المملكة في تقديم الخدمات والتسهيلات خلال جائحة "كورونا"

تحتفي جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس" مساء اليوم الاثنين باليوم العالمي للطلاب الدوليين، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، برعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، عبر برنامج الزوم.

ويبرز الاحتفاء جهود المملكة ممثلة في وزارة التعليم والجامعة في تقديم الخدمات والبرامج والتسهيلات للطلاب الدوليين خلال فترة جائحة كورونا من خلال العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية والفنية، والتي يشارك فيها الطلبة الدوليون، كما يشتمل الاحتفاء على عدد من القاءات والعروض المرئية بمشاركة طلاب المنح بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز جهود المملكة بتعليم الطلبة الدوليين وجهودها ممثلة بوزارة التعليم والجامعة خلال فترة جائحة كورونا، في مجال التعليم والتدريب والإسكان والنقل والإعاشة والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة العالمية والاندماج الاجتماعي بين الطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وبين "القحطاني" أن الاحتفاء هو فرصة للطلاب الدوليين للتعبير عن آراءهم والحديث عن أهمية الدراسة في المملكة وعن الفوائد والمكاسب التي حققوها خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى ما قدم لهم من خدمات متنوعة خلال فترة جائحة كورونا.

جامعة الملك عبدالعزيز اليوم العالمي للطلاب الدوليين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. "جامعة المؤسس" تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين
سبق

تحتفي جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس" مساء اليوم الاثنين باليوم العالمي للطلاب الدوليين، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، برعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، عبر برنامج الزوم.

ويبرز الاحتفاء جهود المملكة ممثلة في وزارة التعليم والجامعة في تقديم الخدمات والبرامج والتسهيلات للطلاب الدوليين خلال فترة جائحة كورونا من خلال العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية والفنية، والتي يشارك فيها الطلبة الدوليون، كما يشتمل الاحتفاء على عدد من القاءات والعروض المرئية بمشاركة طلاب المنح بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز جهود المملكة بتعليم الطلبة الدوليين وجهودها ممثلة بوزارة التعليم والجامعة خلال فترة جائحة كورونا، في مجال التعليم والتدريب والإسكان والنقل والإعاشة والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة العالمية والاندماج الاجتماعي بين الطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وبين "القحطاني" أن الاحتفاء هو فرصة للطلاب الدوليين للتعبير عن آراءهم والحديث عن أهمية الدراسة في المملكة وعن الفوائد والمكاسب التي حققوها خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى ما قدم لهم من خدمات متنوعة خلال فترة جائحة كورونا.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:38 PM

اليوم.. "جامعة المؤسس" تحتفي باليوم العالمي للطلاب الدوليين

يهدف إلى إبراز جهود المملكة في تقديم الخدمات والتسهيلات خلال جائحة "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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تحتفي جامعة الملك عبدالعزيز "المؤسس" مساء اليوم الاثنين باليوم العالمي للطلاب الدوليين، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، برعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، عبر برنامج الزوم.

ويبرز الاحتفاء جهود المملكة ممثلة في وزارة التعليم والجامعة في تقديم الخدمات والبرامج والتسهيلات للطلاب الدوليين خلال فترة جائحة كورونا من خلال العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية والفنية، والتي يشارك فيها الطلبة الدوليون، كما يشتمل الاحتفاء على عدد من القاءات والعروض المرئية بمشاركة طلاب المنح بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الاحتفاء يهدف إلى إبراز جهود المملكة بتعليم الطلبة الدوليين وجهودها ممثلة بوزارة التعليم والجامعة خلال فترة جائحة كورونا، في مجال التعليم والتدريب والإسكان والنقل والإعاشة والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة العالمية والاندماج الاجتماعي بين الطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وبين "القحطاني" أن الاحتفاء هو فرصة للطلاب الدوليين للتعبير عن آراءهم والحديث عن أهمية الدراسة في المملكة وعن الفوائد والمكاسب التي حققوها خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى ما قدم لهم من خدمات متنوعة خلال فترة جائحة كورونا.

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