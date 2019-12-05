وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-05 اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030. وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 11:09 PM

الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية ناقشا العديد من فرص التعاون في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030





A A A





0 مشاركة

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.