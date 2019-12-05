النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية

ناقشا العديد من فرص التعاون في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري اللجنة السعودية الكورية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية
سبق

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
11:09 PM

الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية

ناقشا العديد من فرص التعاون في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,394

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,666
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,935
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,691

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة