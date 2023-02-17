فريق طبي بتخصصي الطائف يعيد ترميم ضلوع سيدة سبعينية

تعرضها لحادث تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى

أعاد الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تثبيت الضلوع لمسنة من إحدى جنسيات الدول الأفريقية، بالعقد السابع من عمرها.



جاء ذلك بعد دخولها للطوارئ إثر تعرضها لحادث مروري مروع تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى والساعد الأيسر، مع كسر متعدد في جميع ضلوع الصدر من الناحية اليسرى، إضافة إلى صدر أيسر عائم غير مستقر نتيجة انفصال منطقة كاملة من جدار الصدر مع نزيف داخلي بالناحية اليسرى من الصدر، وكدمات شديدة بالرئة مع كسور متعددة بالضلوع من الناحية اليمنى.



وقام الفرق الطبي بعمل تثبيت لعظمتي الفخذ الأيسر والساعد الأيسر، وتركيب أنبوبين صدريين أيسر وأيمن، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي لأكثر من أسبوعين مع فشل محاولات فصلها من جهاز التنفس الصناعي لعدة مرات .



وتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا من قبل فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب، حيث تم إدخال المريضة للعمليات لعمل تثبيت للضلوع من خلال شق صدري أيسر وعمل تنظيف التجويف البلوري الأيسر وتثبيت الضلوع من الثالث إلى السابع بشرائح معدنية.



وبعد العملية أدخلت المريضة للعناية على جهاز تنفس صناعي ثم تم فصلها من على جهاز التنفس بعد ٣ أيام ومن ثم خروجها من المستشفى بصحة جيدة.