النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق طبي بتخصصي الطائف يعيد ترميم ضلوع سيدة سبعينية

تعرضها لحادث تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى

أعاد الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تثبيت الضلوع لمسنة من إحدى جنسيات الدول الأفريقية، بالعقد السابع من عمرها.

جاء ذلك بعد دخولها للطوارئ إثر تعرضها لحادث مروري مروع تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى والساعد الأيسر، مع كسر متعدد في جميع ضلوع الصدر من الناحية اليسرى، إضافة إلى صدر أيسر عائم غير مستقر نتيجة انفصال منطقة كاملة من جدار الصدر مع نزيف داخلي بالناحية اليسرى من الصدر، وكدمات شديدة بالرئة مع كسور متعددة بالضلوع من الناحية اليمنى.

وقام الفرق الطبي بعمل تثبيت لعظمتي الفخذ الأيسر والساعد الأيسر، وتركيب أنبوبين صدريين أيسر وأيمن، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي لأكثر من أسبوعين مع فشل محاولات فصلها من جهاز التنفس الصناعي لعدة مرات .

وتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا من قبل فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب، حيث تم إدخال المريضة للعمليات لعمل تثبيت للضلوع من خلال شق صدري أيسر وعمل تنظيف التجويف البلوري الأيسر وتثبيت الضلوع من الثالث إلى السابع بشرائح معدنية.

وبعد العملية أدخلت المريضة للعناية على جهاز تنفس صناعي ثم تم فصلها من على جهاز التنفس بعد ٣ أيام ومن ثم خروجها من المستشفى بصحة جيدة.

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق طبي بتخصصي الطائف يعيد ترميم ضلوع سيدة سبعينية
سبق

أعاد الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تثبيت الضلوع لمسنة من إحدى جنسيات الدول الأفريقية، بالعقد السابع من عمرها.

جاء ذلك بعد دخولها للطوارئ إثر تعرضها لحادث مروري مروع تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى والساعد الأيسر، مع كسر متعدد في جميع ضلوع الصدر من الناحية اليسرى، إضافة إلى صدر أيسر عائم غير مستقر نتيجة انفصال منطقة كاملة من جدار الصدر مع نزيف داخلي بالناحية اليسرى من الصدر، وكدمات شديدة بالرئة مع كسور متعددة بالضلوع من الناحية اليمنى.

وقام الفرق الطبي بعمل تثبيت لعظمتي الفخذ الأيسر والساعد الأيسر، وتركيب أنبوبين صدريين أيسر وأيمن، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي لأكثر من أسبوعين مع فشل محاولات فصلها من جهاز التنفس الصناعي لعدة مرات .

وتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا من قبل فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب، حيث تم إدخال المريضة للعمليات لعمل تثبيت للضلوع من خلال شق صدري أيسر وعمل تنظيف التجويف البلوري الأيسر وتثبيت الضلوع من الثالث إلى السابع بشرائح معدنية.

وبعد العملية أدخلت المريضة للعناية على جهاز تنفس صناعي ثم تم فصلها من على جهاز التنفس بعد ٣ أيام ومن ثم خروجها من المستشفى بصحة جيدة.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:20 PM

فريق طبي بتخصصي الطائف يعيد ترميم ضلوع سيدة سبعينية

تعرضها لحادث تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,087

أعاد الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف تثبيت الضلوع لمسنة من إحدى جنسيات الدول الأفريقية، بالعقد السابع من عمرها.

جاء ذلك بعد دخولها للطوارئ إثر تعرضها لحادث مروري مروع تسبب في كسور بعظمة الفخذ اليسرى والساعد الأيسر، مع كسر متعدد في جميع ضلوع الصدر من الناحية اليسرى، إضافة إلى صدر أيسر عائم غير مستقر نتيجة انفصال منطقة كاملة من جدار الصدر مع نزيف داخلي بالناحية اليسرى من الصدر، وكدمات شديدة بالرئة مع كسور متعددة بالضلوع من الناحية اليمنى.

وقام الفرق الطبي بعمل تثبيت لعظمتي الفخذ الأيسر والساعد الأيسر، وتركيب أنبوبين صدريين أيسر وأيمن، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي لأكثر من أسبوعين مع فشل محاولات فصلها من جهاز التنفس الصناعي لعدة مرات .

وتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا من قبل فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور تامر العوضي والدكتور مهند الذيب، حيث تم إدخال المريضة للعمليات لعمل تثبيت للضلوع من خلال شق صدري أيسر وعمل تنظيف التجويف البلوري الأيسر وتثبيت الضلوع من الثالث إلى السابع بشرائح معدنية.

وبعد العملية أدخلت المريضة للعناية على جهاز تنفس صناعي ثم تم فصلها من على جهاز التنفس بعد ٣ أيام ومن ثم خروجها من المستشفى بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة