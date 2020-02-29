وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

الأردن.. إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-29 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 11:45 PM

اخر تعديل 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 01:27 AM

الأردن.. إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي "الصحة" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".