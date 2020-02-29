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الأردن.. إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

الأردن الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

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الأردن.. إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:45 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:27 AM

الأردن.. إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبهًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يومًا، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".

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