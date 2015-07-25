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ضبط قائد مركبة نَشر مخالفاته المرورية بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي

تجاوز السرعة المحددة والسير بدون لوحات

ضبط مرور العاصمة المقدسة، قائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

ومن بين ما تَضمنته المخالفات: مخالفة تنظيمات السير، وتجاوز السرعة المحددة، وسير المركبة بلا لوحات.

وأفاد حساب المرور في تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط قائد مركبة نَشر مخالفاته المرورية بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي
سبق

ضبط مرور العاصمة المقدسة، قائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

ومن بين ما تَضمنته المخالفات: مخالفة تنظيمات السير، وتجاوز السرعة المحددة، وسير المركبة بلا لوحات.

وأفاد حساب المرور في تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:58 PM

ضبط قائد مركبة نَشر مخالفاته المرورية بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي

تجاوز السرعة المحددة والسير بدون لوحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,957

ضبط مرور العاصمة المقدسة، قائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

ومن بين ما تَضمنته المخالفات: مخالفة تنظيمات السير، وتجاوز السرعة المحددة، وسير المركبة بلا لوحات.

وأفاد حساب المرور في تويتر، اليوم، بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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201,250 سيارة ..

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