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"الأولمبية السعودية" تؤجِّل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية

قررت عقد الجلسات عن بُعد

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الداخلية، قررت اللجنة الأولمبية السعودية تأجيل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية (2021-2024) إلى 14 فبراير الجاري بدلاً من الاثنين، وإيقاف التجمعات، بما فيها الاجتماعات في مقار الأعمال، وما في حكمها؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعقد الجلسات عن بُعد.

وجاء في البيان الذي بثته اللجنة الأولمبية الأحد: "إشارة إلى البرنامج الزمني المعد للعملية الانتخابية للاتحادات الرياضية، والمحدد به موعد الاقتراع الاثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير؛ لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وبناء على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن إيقاف المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات كافة، وما في حكمها، لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، قررت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية تأجيل موعد إعلان القوائم النهائية إلى الأحد 14 فبراير".

وأضاف البيان: "سيتم عقد الجمعية العمومية والاقتراع عن بُعد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مع تحديد المواعيد الآتية: 22 فبراير يخصص لكرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى، و23 لكرة اليد، والطائرة، والدراجات، والتايكوندو، والسلة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأولمبية السعودية" تؤجِّل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية
سبق

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الداخلية، قررت اللجنة الأولمبية السعودية تأجيل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية (2021-2024) إلى 14 فبراير الجاري بدلاً من الاثنين، وإيقاف التجمعات، بما فيها الاجتماعات في مقار الأعمال، وما في حكمها؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعقد الجلسات عن بُعد.

وجاء في البيان الذي بثته اللجنة الأولمبية الأحد: "إشارة إلى البرنامج الزمني المعد للعملية الانتخابية للاتحادات الرياضية، والمحدد به موعد الاقتراع الاثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير؛ لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وبناء على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن إيقاف المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات كافة، وما في حكمها، لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، قررت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية تأجيل موعد إعلان القوائم النهائية إلى الأحد 14 فبراير".

وأضاف البيان: "سيتم عقد الجمعية العمومية والاقتراع عن بُعد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مع تحديد المواعيد الآتية: 22 فبراير يخصص لكرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى، و23 لكرة اليد، والطائرة، والدراجات، والتايكوندو، والسلة".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:47 PM

"الأولمبية السعودية" تؤجِّل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية

قررت عقد الجلسات عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الداخلية، قررت اللجنة الأولمبية السعودية تأجيل عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات الاتحادات الرياضية (2021-2024) إلى 14 فبراير الجاري بدلاً من الاثنين، وإيقاف التجمعات، بما فيها الاجتماعات في مقار الأعمال، وما في حكمها؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعقد الجلسات عن بُعد.

وجاء في البيان الذي بثته اللجنة الأولمبية الأحد: "إشارة إلى البرنامج الزمني المعد للعملية الانتخابية للاتحادات الرياضية، والمحدد به موعد الاقتراع الاثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير؛ لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وبناء على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن إيقاف المناسبات والحفلات واجتماعات الشركات كافة، وما في حكمها، لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، قررت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية تأجيل موعد إعلان القوائم النهائية إلى الأحد 14 فبراير".

وأضاف البيان: "سيتم عقد الجمعية العمومية والاقتراع عن بُعد من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مع تحديد المواعيد الآتية: 22 فبراير يخصص لكرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى، و23 لكرة اليد، والطائرة، والدراجات، والتايكوندو، والسلة".

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