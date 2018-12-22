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"موارد الرياض" و"أبرار" يوقِّعان مذكرة لتطوير الخدمات المقدَّمة لكبار السن

"الحربي": الاتفاقية تستهدف تحسين جودة الحياة في دور الإيواء في المنطقة

وقَّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم مذكرة اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية بر الوالدين "أبرار"، أ.د. خالد الوزان؛ للتعاون بين الجهتين في مجالات تنظيم البرامج والتوجيه.

وتستهدف الاتفاقية فئة المسنين والمسنات في دور الرعاية الاجتماعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية التي تخدم رسالة الجمعية، وتؤكد أبجديات البر بالوالدين والكبار بشكل عام، ومعالجة القضايا التي تؤثر في ترابط الأسرة وتماسك بنيانها، إضافة إلى توجيه المختصين في الدور إلى الطرق العلمية لحل المشكلات بما يسهل الحياة الاجتماعية للمسنين، واندماجهم مع المجتمع الخارجي بشكل سليم.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءًا من اهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في دور الإيواء التابعة له.

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"موارد الرياض" و"أبرار" يوقِّعان مذكرة لتطوير الخدمات المقدَّمة لكبار السن
سبق

وقَّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم مذكرة اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية بر الوالدين "أبرار"، أ.د. خالد الوزان؛ للتعاون بين الجهتين في مجالات تنظيم البرامج والتوجيه.

وتستهدف الاتفاقية فئة المسنين والمسنات في دور الرعاية الاجتماعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية التي تخدم رسالة الجمعية، وتؤكد أبجديات البر بالوالدين والكبار بشكل عام، ومعالجة القضايا التي تؤثر في ترابط الأسرة وتماسك بنيانها، إضافة إلى توجيه المختصين في الدور إلى الطرق العلمية لحل المشكلات بما يسهل الحياة الاجتماعية للمسنين، واندماجهم مع المجتمع الخارجي بشكل سليم.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءًا من اهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في دور الإيواء التابعة له.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:38 PM

"موارد الرياض" و"أبرار" يوقِّعان مذكرة لتطوير الخدمات المقدَّمة لكبار السن

"الحربي": الاتفاقية تستهدف تحسين جودة الحياة في دور الإيواء في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم مذكرة اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعية بر الوالدين "أبرار"، أ.د. خالد الوزان؛ للتعاون بين الجهتين في مجالات تنظيم البرامج والتوجيه.

وتستهدف الاتفاقية فئة المسنين والمسنات في دور الرعاية الاجتماعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية التي تخدم رسالة الجمعية، وتؤكد أبجديات البر بالوالدين والكبار بشكل عام، ومعالجة القضايا التي تؤثر في ترابط الأسرة وتماسك بنيانها، إضافة إلى توجيه المختصين في الدور إلى الطرق العلمية لحل المشكلات بما يسهل الحياة الاجتماعية للمسنين، واندماجهم مع المجتمع الخارجي بشكل سليم.

وأكد "الحربي" أن هذه الاتفاقية تشكل جزءًا من اهتمام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في دور الإيواء التابعة له.

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