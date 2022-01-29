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ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يتجاوز الإمارات بهدفين

في مباراته الودية الثانية في دبي

كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت في دولة الإمارات، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

أحرز هدفي "الأخضر" اللاعب عبد الله رديف في الدقيقتين 8 و14 من زمن المباراة، فيما سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 80.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وليد عياش، حسن ربيع، سويلم المنهالي، عبد الله الزيد، عباس الحسن، حسن سفياني، محمد المري، خالد مجرشي، عبد العزيز العليوة، وعبد الله رديف.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يتجاوز الإمارات بهدفين
سبق

كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت في دولة الإمارات، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

أحرز هدفي "الأخضر" اللاعب عبد الله رديف في الدقيقتين 8 و14 من زمن المباراة، فيما سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 80.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وليد عياش، حسن ربيع، سويلم المنهالي، عبد الله الزيد، عباس الحسن، حسن سفياني، محمد المري، خالد مجرشي، عبد العزيز العليوة، وعبد الله رديف.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
11:12 PM

ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا .. الأخضر الشاب يتجاوز الإمارات بهدفين

في مباراته الودية الثانية في دبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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كسب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم السبت في دولة الإمارات، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.

أحرز هدفي "الأخضر" اللاعب عبد الله رديف في الدقيقتين 8 و14 من زمن المباراة، فيما سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 80.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وليد عياش، حسن ربيع، سويلم المنهالي، عبد الله الزيد، عباس الحسن، حسن سفياني، محمد المري، خالد مجرشي، عبد العزيز العليوة، وعبد الله رديف.

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