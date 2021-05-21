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"صحة جازان" تكرم منقذ طفل "بحر بيش"

كرمت "صحة جازان"، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، المهندس خالد بن حسن السبعي؛ نظير عمله البطولي بإنقاذ حياة طفل من الغرق بشاطئ محافظة بيش في ثاني أيام العيد.

وقدم مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي، درعاً تذكارياً وشهادة شكر وتقدير للمهندس "السبعي" نظير ما قام به من عمل بطولي أسهم، بفضل الله، في إنقاذ حياة الطفل من الغرق في بادرة ليست بمستغربة على أبناء وشباب الوطن، إضافة إلى دورة تدريبية ستقدم له في الإسعافات الأولية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات المهندس "السبعي" في مجال الإسعافات الأولية.

وكان الشاب خالد السبعي أنقذ طفل "بحر بيش" (11 سنة)، وتحديداً في كورنيش بيش، من الغرق حيث كاد يغرق بعد مصارعته لأمواج الشاطئ العاتية، واستطاع "السبعي" انتشاله ملبياً استنجاد ذويه، فيما قال لاحقاً إن إنقاذه للطفل كان واجباً إنسانياً، ونجاح ذلك كان بتوفيق من الله تعالى.

كان يصارع الأمواج وذووه يستنجدون.. موقف بطولي لشاب أنقذ طفلاً في شاطئ بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان" تكرم منقذ طفل "بحر بيش"
سبق

كرمت "صحة جازان"، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، المهندس خالد بن حسن السبعي؛ نظير عمله البطولي بإنقاذ حياة طفل من الغرق بشاطئ محافظة بيش في ثاني أيام العيد.

وقدم مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي، درعاً تذكارياً وشهادة شكر وتقدير للمهندس "السبعي" نظير ما قام به من عمل بطولي أسهم، بفضل الله، في إنقاذ حياة الطفل من الغرق في بادرة ليست بمستغربة على أبناء وشباب الوطن، إضافة إلى دورة تدريبية ستقدم له في الإسعافات الأولية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات المهندس "السبعي" في مجال الإسعافات الأولية.

وكان الشاب خالد السبعي أنقذ طفل "بحر بيش" (11 سنة)، وتحديداً في كورنيش بيش، من الغرق حيث كاد يغرق بعد مصارعته لأمواج الشاطئ العاتية، واستطاع "السبعي" انتشاله ملبياً استنجاد ذويه، فيما قال لاحقاً إن إنقاذه للطفل كان واجباً إنسانياً، ونجاح ذلك كان بتوفيق من الله تعالى.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
12:55 AM

"صحة جازان" تكرم منقذ طفل "بحر بيش"

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قاسم الخبراني - الرياض
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5,792

كرمت "صحة جازان"، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، المهندس خالد بن حسن السبعي؛ نظير عمله البطولي بإنقاذ حياة طفل من الغرق بشاطئ محافظة بيش في ثاني أيام العيد.

وقدم مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي، الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي، درعاً تذكارياً وشهادة شكر وتقدير للمهندس "السبعي" نظير ما قام به من عمل بطولي أسهم، بفضل الله، في إنقاذ حياة الطفل من الغرق في بادرة ليست بمستغربة على أبناء وشباب الوطن، إضافة إلى دورة تدريبية ستقدم له في الإسعافات الأولية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات المهندس "السبعي" في مجال الإسعافات الأولية.

وكان الشاب خالد السبعي أنقذ طفل "بحر بيش" (11 سنة)، وتحديداً في كورنيش بيش، من الغرق حيث كاد يغرق بعد مصارعته لأمواج الشاطئ العاتية، واستطاع "السبعي" انتشاله ملبياً استنجاد ذويه، فيما قال لاحقاً إن إنقاذه للطفل كان واجباً إنسانياً، ونجاح ذلك كان بتوفيق من الله تعالى.

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