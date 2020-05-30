الطائف.. تسجل الوفاة الرابعة بكورونا وحالات التعافي تبلغ 996 حالة
13 إصابة جديدة بالفيروس اليوم ترفع الإجمالي إلى 1716 مصابًا
سجلت محافظة الطائف الوفاه الرابعة من بين الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، كما أضافت 13 إصابة جديدة ليصل الإجمالي 1716 إصابة، كانت النشطة منها 716 إصابة .
ولم تُسجل المحافظة في التحديث الجديد اليوم أي حالة تعافٍ من الفيروس، والذي وصل إلى 996 حالة .
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا .
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
الطائف.. تسجل الوفاة الرابعة بكورونا وحالات التعافي تبلغ 996 حالة
فهد العتيبي
سبق
2020-05-30
سجلت محافظة الطائف الوفاه الرابعة من بين الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، كما أضافت 13 إصابة جديدة ليصل الإجمالي 1716 إصابة، كانت النشطة منها 716 إصابة .
ولم تُسجل المحافظة في التحديث الجديد اليوم أي حالة تعافٍ من الفيروس، والذي وصل إلى 996 حالة .
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا .
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
09:38 PM
الطائف.. تسجل الوفاة الرابعة بكورونا وحالات التعافي تبلغ 996 حالة
13 إصابة جديدة بالفيروس اليوم ترفع الإجمالي إلى 1716 مصابًا
سجلت محافظة الطائف الوفاه الرابعة من بين الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، كما أضافت 13 إصابة جديدة ليصل الإجمالي 1716 إصابة، كانت النشطة منها 716 إصابة .
ولم تُسجل المحافظة في التحديث الجديد اليوم أي حالة تعافٍ من الفيروس، والذي وصل إلى 996 حالة .
جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا .