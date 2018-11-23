رئيس مجلس إدارة "تطوير" لخدمة الأحياء يستقبل مديرة الجمعيات بالرياض

استعرض أهداف الجمعية وخططها والبرامج التي أقامتها خلال الفترة الماضية

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء، الدكتور نهار العتيبي، مشاعل الحربي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بأمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الاثنين بمكتبه بمقر الجمعية بحي لبن، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي.

وتفصيلاً، رحَّب الدكتور نهار في بداية اللقاء بمدير إدارة الجمعيات بالرياض، واستعرض أهداف جمعية تطوير، والدور الذي تقوم به، والمناط بالجمعية، وخطة الجمعية، والبرامج التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية. بعدها تحدَّث المشرف المالي عضو مجلس الإدارة محمد الحبردي عن دور الجمعية في الأحياء، والشراكات التي ستقوم الجمعية بها.

وعبَّرت مدير إدارة الجمعيات غير الربحية "مشاعل الحربي" عن بالغ سعادتها بما قامت به الجمعية من عمل دؤوب ومستمر، وشوهد للعيان خلال الفترة الوجيزة للجمعية رغم حداثة الموافقة عليها، مثمنة ذلك لأعضاء مجلس الإدارة وعملهم.