"آل مسعد" يرزق بـ"بتال"

رُزق مدير مكتب مدير إدارة كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، محمد بن صالح آل مسعد، بمولود أسماه "بتال".
"سبق" تدعو الله أن ينبته نباتًا حسنًا ويجعله قرة عين والديه.
رُزق مدير مكتب مدير إدارة كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، محمد بن صالح آل مسعد، بمولود أسماه "بتال".
"سبق" تدعو الله أن ينبته نباتًا حسنًا ويجعله قرة عين والديه.
رُزق مدير مكتب مدير إدارة كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، محمد بن صالح آل مسعد، بمولود أسماه "بتال".
"سبق" تدعو الله أن ينبته نباتًا حسنًا ويجعله قرة عين والديه.
رُزق مدير مكتب مدير إدارة كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز، محمد بن صالح آل مسعد، بمولود أسماه "بتال".
"سبق" تدعو الله أن ينبته نباتًا حسنًا ويجعله قرة عين والديه.