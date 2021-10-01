اختتمت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة عشرة أيام بدءًا من تاريخ 18 من هذا الشهر، وضم من خلاله 23 لاعبة استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة. وتم التركيز من خلاله على عدة جوانب مختلفة، كتجهيز اللاعبات فنيًّا ولياقيًّا للبطولات المستقبلية والاحتكاك مع اللاعبات ذوات الخبرة من خلال المباريات الودية، وكذلك رفع مستوى أداء اللاعبات وكسب خبرات أكبر. وخاض المنتخب السعودي للسيدات خلال معسكره في كرواتيا أربع مباريات، أولى مواجهاته كانت بتاريخ 21 سبتمبر وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح "آلومونس الكرواتي"، ليحقق بعدها فوزًا على نظيره "زد إف كي أليمون الصربي" بنتيجة 7-5 ويهديه للوطن في يوم توحيده، ليخسر بعدها في مباراتيه الأخيرتين ضد "زد أف زيمون الصربي" بنتيجة 6-5 وبطل الدوري السلوفيني "زد كي إم إن سيلجي" بنتيجة 3-1. وأبدت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" رضاها عما تم إنجازه خلال فترة المعسكر في كرواتيا، وأثنت على الروح العالية لدى اللاعبات وحرصهن الكبير على تقديم كل ما لديهن لتمثيل الوطن بالشكل الذي يليق به في كافة المشاركات المستقبلية القادمة. ومن جانب آخر أشادت مديرة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد" بمستوى اللاعبات خلال هذا المعسكر، وأثنت على انضباطهن وجهودهن المبذولة، وصرحت بأن المعسكر قد سار وفق ما هو مخطط له من خلال البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهازين الفني والإداري.

أخضر السيدات لكرة الصالات يختتم معسكره الإعدادي في كرواتيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-01 اختتمت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة عشرة أيام بدءًا من تاريخ 18 من هذا الشهر، وضم من خلاله 23 لاعبة استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.



وتم التركيز من خلاله على عدة جوانب مختلفة، كتجهيز اللاعبات فنيًّا ولياقيًّا للبطولات المستقبلية والاحتكاك مع اللاعبات ذوات الخبرة من خلال المباريات الودية، وكذلك رفع مستوى أداء اللاعبات وكسب خبرات أكبر.



وخاض المنتخب السعودي للسيدات خلال معسكره في كرواتيا أربع مباريات، أولى مواجهاته كانت بتاريخ 21 سبتمبر وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح "آلومونس الكرواتي"، ليحقق بعدها فوزًا على نظيره "زد إف كي أليمون الصربي" بنتيجة 7-5 ويهديه للوطن في يوم توحيده، ليخسر بعدها في مباراتيه الأخيرتين ضد "زد أف زيمون الصربي" بنتيجة 6-5 وبطل الدوري السلوفيني "زد كي إم إن سيلجي" بنتيجة 3-1.



وأبدت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" رضاها عما تم إنجازه خلال فترة المعسكر في كرواتيا، وأثنت على الروح العالية لدى اللاعبات وحرصهن الكبير على تقديم كل ما لديهن لتمثيل الوطن بالشكل الذي يليق به في كافة المشاركات المستقبلية القادمة.



ومن جانب آخر أشادت مديرة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد" بمستوى اللاعبات خلال هذا المعسكر، وأثنت على انضباطهن وجهودهن المبذولة، وصرحت بأن المعسكر قد سار وفق ما هو مخطط له من خلال البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهازين الفني والإداري.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 09:39 PM

أخضر السيدات لكرة الصالات يختتم معسكره الإعدادي في كرواتيا بمشاركة 23 لاعبة.. استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة





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اختتمت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة عشرة أيام بدءًا من تاريخ 18 من هذا الشهر، وضم من خلاله 23 لاعبة استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.



وتم التركيز من خلاله على عدة جوانب مختلفة، كتجهيز اللاعبات فنيًّا ولياقيًّا للبطولات المستقبلية والاحتكاك مع اللاعبات ذوات الخبرة من خلال المباريات الودية، وكذلك رفع مستوى أداء اللاعبات وكسب خبرات أكبر.



وخاض المنتخب السعودي للسيدات خلال معسكره في كرواتيا أربع مباريات، أولى مواجهاته كانت بتاريخ 21 سبتمبر وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح "آلومونس الكرواتي"، ليحقق بعدها فوزًا على نظيره "زد إف كي أليمون الصربي" بنتيجة 7-5 ويهديه للوطن في يوم توحيده، ليخسر بعدها في مباراتيه الأخيرتين ضد "زد أف زيمون الصربي" بنتيجة 6-5 وبطل الدوري السلوفيني "زد كي إم إن سيلجي" بنتيجة 3-1.



وأبدت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" رضاها عما تم إنجازه خلال فترة المعسكر في كرواتيا، وأثنت على الروح العالية لدى اللاعبات وحرصهن الكبير على تقديم كل ما لديهن لتمثيل الوطن بالشكل الذي يليق به في كافة المشاركات المستقبلية القادمة.



ومن جانب آخر أشادت مديرة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد" بمستوى اللاعبات خلال هذا المعسكر، وأثنت على انضباطهن وجهودهن المبذولة، وصرحت بأن المعسكر قد سار وفق ما هو مخطط له من خلال البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهازين الفني والإداري.