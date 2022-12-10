غداً.. "الوهيبي" يرعى الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمكافحة الفساد" بمدارس الرياض

لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الآفة وجهود الدولة في مكافحتها

يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، يوم غد الأحد، في الثامنة صباحًا، احتفال الإدارة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمدرسة زهير بن سليم .

وقال الوهيبي إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي بهدف تسليط الضوء على هذه الآفة وتوعية الطلاب والطالبات عن خطرها على المجتمع، والتحذير منها والآثار السلبية الناجمة عنها بشتى صورها ومظاهرها.

وأضاف أن الاحتفال يهدف كذلك لتسليط الضوء على جهود الدولة على مكافحتها، من خلال لجنة مكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لمكافحة الفساد بشتى صوره، والتوعية والتعريف بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، والدور الذي تقوم به .

من جهته بين مدير النشاط الطلابي أنور أبو عباة، أن فعاليات الاحتفاء ستكون متعددة من خلال الأنشطة التي ستقام على مستوى الإدارة، والتي ستشمل تدشين لليوم الدولي لمكافحة الفساد مرورًا بالحفل الثقافي، والذي سيقام الساعة العاشرة صباحًا في مسرح الإدارة بالشؤون التعليمية، ويرعاه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، والحفل سيقام في القاعة الكبرى للشؤون التعليمية بنات بالوشم، وترعاه مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ريم الراشد.

ولفت أبو عباة إلى أن الفعاليات التي ستقام على مستوى مكاتب التعليم والمدارس والبالغ عددها 4000 مدرسة، ستستمر لمدة خمسة أيام تتخللها العديد من الأنشطة، حيث سيتم استثمار الإذاعة المدرسية للحديث عن الفساد وأثره السلبي وتعارضه مع الدين والمصلحة العامة، بالإضافة إلى عمل معارض متنوعة ومجسمات عن كيفية حماية المكتسبات الوطنية .