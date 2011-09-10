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لتوفير بيئة متعددة الأدوات.. "تعليم الأفلاج" تُجهّز 50 فصلًا تشاركيًّا

100 دولاب و400 طاولة و1600 كرسي و40 شاشة تفاعلية

لتوفير بيئات تعليم متعددة الأدوات؛ أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلةً في قسم التجهيزات المدرسية، آليةَ العمل على توزيع وتجهيز 50 فصلًا تفاعليًّا تشاركيًّا بمدارس المحافظة.
وأكدت إدارة التعليم في تعميم لها على قسم المستودعات، إيصال 100 دولاب، و400 طاولة، و1600 كرسي، و40 شاشة تفاعلية، لـ50 مدرسة في عدد من المراحل الدراسية (بنين- وبنات)؛ لتوفير بيئة تربوية بها كل الوسائل التي تساعد على تنوع استراتيجيات التدريس، وتساهم في رفع مستوى الطالب والطالبة في التحصيل الدراسي، واكتساب المعرفة والمهارات، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتطبيق التعلم المشترك.

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لتوفير بيئة متعددة الأدوات.. "تعليم الأفلاج" تُجهّز 50 فصلًا تشاركيًّا
سبق

لتوفير بيئات تعليم متعددة الأدوات؛ أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلةً في قسم التجهيزات المدرسية، آليةَ العمل على توزيع وتجهيز 50 فصلًا تفاعليًّا تشاركيًّا بمدارس المحافظة.
وأكدت إدارة التعليم في تعميم لها على قسم المستودعات، إيصال 100 دولاب، و400 طاولة، و1600 كرسي، و40 شاشة تفاعلية، لـ50 مدرسة في عدد من المراحل الدراسية (بنين- وبنات)؛ لتوفير بيئة تربوية بها كل الوسائل التي تساعد على تنوع استراتيجيات التدريس، وتساهم في رفع مستوى الطالب والطالبة في التحصيل الدراسي، واكتساب المعرفة والمهارات، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتطبيق التعلم المشترك.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:54 PM

لتوفير بيئة متعددة الأدوات.. "تعليم الأفلاج" تُجهّز 50 فصلًا تشاركيًّا

100 دولاب و400 طاولة و1600 كرسي و40 شاشة تفاعلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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لتوفير بيئات تعليم متعددة الأدوات؛ أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ممثلةً في قسم التجهيزات المدرسية، آليةَ العمل على توزيع وتجهيز 50 فصلًا تفاعليًّا تشاركيًّا بمدارس المحافظة.
وأكدت إدارة التعليم في تعميم لها على قسم المستودعات، إيصال 100 دولاب، و400 طاولة، و1600 كرسي، و40 شاشة تفاعلية، لـ50 مدرسة في عدد من المراحل الدراسية (بنين- وبنات)؛ لتوفير بيئة تربوية بها كل الوسائل التي تساعد على تنوع استراتيجيات التدريس، وتساهم في رفع مستوى الطالب والطالبة في التحصيل الدراسي، واكتساب المعرفة والمهارات، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتطبيق التعلم المشترك.

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53.8 مليار

31 يوليو
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