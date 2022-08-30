"الأرصاد" ينبه: أمطار وسحب رعدية على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، وضمد).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.