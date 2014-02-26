"الخوارج شرار الخلق".. حملة بالسليمي يدشنها نائب المحافظ بحضور "الهيئة"

تحصن المجتمع وتعرف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل المعتقدات الشاذة

افتتح نائب محافظ السليمي حمود بن زامل الشمري، بمقر المحافظة، حملة "الخوارج شرار الخلق"؛ وذلك بحضور مدير إدارة التوعية والتوجيه والأمن الفكري بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة حائل سعد بن عذبي الشمري، وبندر بن عبدالعزيز العنزي رئيس هيئة محافظة السليمي.

وتهدف الحملة إلى بث المشاركات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بالمحافطة لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وللتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.