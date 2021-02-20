النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما عدد جرعات لقاح "كورونا" المأخوذة في العالم إلى اليوم؟

مجموعة الـ7 حظيت بـ45% منها

تلقّى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل، أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، استنادًا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (السبت).

وفقًا لما أوردت "فرانس 24": تمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، التي تعهّدت أمس بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافًا مع الدول الأكثر فقرًا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ما عدد جرعات لقاح "كورونا" المأخوذة في العالم إلى اليوم؟
سبق

تلقّى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل، أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، استنادًا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (السبت).

وفقًا لما أوردت "فرانس 24": تمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، التي تعهّدت أمس بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافًا مع الدول الأكثر فقرًا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
02:39 PM

ما عدد جرعات لقاح "كورونا" المأخوذة في العالم إلى اليوم؟

مجموعة الـ7 حظيت بـ45% منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
372

تلقّى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل، أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، استنادًا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (السبت).

وفقًا لما أوردت "فرانس 24": تمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، التي تعهّدت أمس بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافًا مع الدول الأكثر فقرًا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة