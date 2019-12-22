من الرياض.. "لاتسيو" يتوَّج بطلاً للسوبر الإيطالي بثلاثية في "يوفنتوس"

تصوير: ماجد البقمي

تُوِّج فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ32 للمرة الخامسة في تاريخه؛ وذلك إثر تغلبه على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية من البطولة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في النسخة الثانية على التوالي التي تقام في السعودية.

وشهدت الدقائق الأولى حذرًا مطلوبًا من كلا الفريقَيْن قبل أن يكسر نجم لاتسيو الإسباني لويس ألبيرتو الجمود في الدقيقة الـ9 بتسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، علت قليلاً عارضة الحارس تشيزني.

ورد يوفنتوس جاء بعدها بـ 5 دقائق عن طريق كرة عرضية طويلة، لعبها ديبالا عبر ضربة حرة مباشرة، تمكن دفاع لاتسيو من تشتيتها بعيدًا قبل أن تصل إلى رونالدو.

ونجح لاتسيو في مباغتة نظيره يوفنتوس بهدف مبكر بعد أن توغل لوليتش من الجهة اليسرى مقدمًا فاصلاً مهاريًّا قبل أن يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، أخطأ الدفاع بالتعامل معها؛ لتتهادى أمام لازاري الذي بدوره مرر تمريرة على طبق من ذهب على قدم المتألق لويس ألبيرتو، لم يتوانَ في إيداعها بكل ثقة في المرمى (16).

وفي وقت كانت فيه ملامح نهاية الوقت بدأت تظهر ظهر المنقذ رونالدو حينما صوب كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لكن الكرة ارتدت من يده على قدم ديبالا، وتابعها من دون صعوبة في المرمى معدلاً النتيجة قبل الدخول إلى غرفة تبديل الملابس (45).

الشوط الثاني

بادر لاتسيو منذ البداية بالوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان تنتهي عند الدفاع اليوفي باستثناء تسديدة ميلينكوفيتش التي مرت بجانب القائم الأيمن.

لم يترك لاتسيو المساحات لنظيره كما كان الحال في شوط المباراة الأول، وفرض إيقاعه الخاص على بداية الحصة، وكاد كوريا أن يضيف الهدف الثاني، لكن رأسيته مرت بجوار القائم (67)، ثم رد عليه يوفنتوس مباشرة عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة قوية خارج الخشبات الثلاث (70).

وأثمرت سيطرة لاتسيو هدفًا عندما توغل لازاري من الرواق الأيمن قبل أن يعكس كرة متقنة باتجاه البوسني لوليتش الذي تسلل في غفلة من الدفاع، وسدد كرة ذكية على يمين الحارس تشيزني معلنًا ثاني الأهداف لنسور العاصمة الإيطالية (73).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ(90+4)، أطلق كاتالدي رصاصة الرحمة في شباك يوفنتوس حينما سدد قذيفة صاروخية من ركلة حرة ثابتة بطريقة جميلة، ارتطمت بالعارضة قبل أن تتابع طريقها ناحية الشباك، وأعلنت معها بشكل رسمي تتويج لاتسيو بلقب البطولة.