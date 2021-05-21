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لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!

يعاني إضراب التخزين ولم يكن يخرج من منزله إلا نادراً حتى وفاته

احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين، لخمسة عشر عاماً، بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، على ما ذكرت قناة "أيه بي سي" الأسترالية العامة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، بيّن تحقيق الطب الشرعي أن "بروس روبرتس" المقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل، وفق "أيه بي سي".


وتوفي "روبرتس" سنة 2017 لأسباب طبيعية؛ لكن لم يُعثر على رفات "سنيلمان" سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن "روبرتس" كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية.

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لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!
سبق

احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين، لخمسة عشر عاماً، بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، على ما ذكرت قناة "أيه بي سي" الأسترالية العامة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، بيّن تحقيق الطب الشرعي أن "بروس روبرتس" المقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل، وفق "أيه بي سي".


وتوفي "روبرتس" سنة 2017 لأسباب طبيعية؛ لكن لم يُعثر على رفات "سنيلمان" سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن "روبرتس" كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
07:45 PM

لن تصدق ما فعله أسترالي في لص حاول سرقته قبل 15 عاماً!

يعاني إضراب التخزين ولم يكن يخرج من منزله إلا نادراً حتى وفاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفظ أسترالي يعاني اضطراب التخزين، لخمسة عشر عاماً، بجثة سارق كان قد قتله لدى محاولته السطو على منزله، واستخدم أكثر من 70 عبوة معطّر للجو لإخفاء رائحة التعفن، على ما ذكرت قناة "أيه بي سي" الأسترالية العامة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، بيّن تحقيق الطب الشرعي أن "بروس روبرتس" المقيم في سيدني، قتل شاين سنيلمان، عندما كان الأخير يحاول السطو على منزله سنة 2002، واحتفظ بجثته في المنزل، وفق "أيه بي سي".


وتوفي "روبرتس" سنة 2017 لأسباب طبيعية؛ لكن لم يُعثر على رفات "سنيلمان" سوى بعد عام من ذلك وسط أكوام المخلفات على يد عناصر صيانة كانوا ينظفون المنزل.

وكانت الجثة محاطة بأكثر من 70 عبوة معطّر للجو استخدمها روبرتس لإخفاء رائحة العفن المتأتية من تحلل الجثة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن "روبرتس" كان يعاني اضطراب التخزين (صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة إلى الاحتفاظ بها)، ولم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله حيث عُثر على حوالي 10 أسلحة نارية.

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