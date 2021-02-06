النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تغلق 181 موقعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"

بعد تنفيذ 1001 جولة ميدانية من خلال 19 بلدية فرعية

أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعاً مخالفاً ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك تزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أن الجولات الميدانية خلال الثلاثة الأيام الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لسكان وزوار جدة على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق أو رقم البلاغات بلدي "940".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تغلق 181 موقعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعاً مخالفاً ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك تزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أن الجولات الميدانية خلال الثلاثة الأيام الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لسكان وزوار جدة على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق أو رقم البلاغات بلدي "940".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
03:38 PM

أمانة جدة تغلق 181 موقعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"

بعد تنفيذ 1001 جولة ميدانية من خلال 19 بلدية فرعية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,375

أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعاً مخالفاً ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك تزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أن الجولات الميدانية خلال الثلاثة الأيام الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لسكان وزوار جدة على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق أو رقم البلاغات بلدي "940".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,874
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة