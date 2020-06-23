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بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة "سابرك"

تتيح الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام

بدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك" saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

تأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمَن يرغب في الاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين في الحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة "سابرك"
سبق

بدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك" saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

تأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمَن يرغب في الاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين في الحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:08 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
12:46 PM

بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة "سابرك"

تتيح الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
8,956

بدأ مركز الإقامة المميزة، اليوم، استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك" saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك"، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

تأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمَن يرغب في الاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين في الحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية "سابرك" saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.

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