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الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد

أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق

صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.

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الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد
سبق

صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:44 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:08 PM

الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد

أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
81
175,470

صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.

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