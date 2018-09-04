صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.
الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد
أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق
صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.
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الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلادعبدالله البرقاوي سبق 2018-09-04
04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:44 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:08 PM
الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد
أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق
صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.
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