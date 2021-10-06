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جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود"

إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.. وأُحيل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش ضبطت مبلغ (2.450.000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ، وإيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

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جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش ضبطت مبلغ (2.450.000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ، وإيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
12:41 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
02:07 AM

جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود"

إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.. وأُحيل إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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2,564

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش ضبطت مبلغ (2.450.000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ، وإيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.

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