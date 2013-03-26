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شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهما في ارتكاب جريمتَيْن بمحافظة الشنان، على مسافة١٠٠ كلم شرقي حائل.

وأشار المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إلى أن المواطنَيْن سرقا منزلاً، وسلبا عاملاً في محلٍ تجاري مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل
سبق

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهما في ارتكاب جريمتَيْن بمحافظة الشنان، على مسافة١٠٠ كلم شرقي حائل.

وأشار المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إلى أن المواطنَيْن سرقا منزلاً، وسلبا عاملاً في محلٍ تجاري مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:28 PM

شرطة حائل تُطيح بمواطنَيْن سرقا منزلاً واعتديا على عامل

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة

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خالد السليمي - حائل
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ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهما في ارتكاب جريمتَيْن بمحافظة الشنان، على مسافة١٠٠ كلم شرقي حائل.

وأشار المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إلى أن المواطنَيْن سرقا منزلاً، وسلبا عاملاً في محلٍ تجاري مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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