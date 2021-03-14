النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة

تدمير مدرعة ومقتل عناصر من المليشيا

‬أسَرَ الجيش اليمني، اليوم الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق لقناة "العربية".

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب".

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة للمليشيا، ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدّم لقوات الجيش وفرار المليشيا الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة
سبق

‬أسَرَ الجيش اليمني، اليوم الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق لقناة "العربية".

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب".

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة للمليشيا، ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدّم لقوات الجيش وفرار المليشيا الحوثية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
05:50 PM

‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة

تدمير مدرعة ومقتل عناصر من المليشيا

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,555

‬أسَرَ الجيش اليمني، اليوم الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق لقناة "العربية".

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب".

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة للمليشيا، ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدّم لقوات الجيش وفرار المليشيا الحوثية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة