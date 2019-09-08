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بحضور تخطى 4 آلاف زائر.. مؤتمر العلاج الطبيعي يختتم فعالياته بالرياض

تلقّى أكثر من 90 بحثاً علميّاً متخصصاً على مدار ثلاثة أيام

أسدل المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي، الستار، اليوم، عن فعالياته مسجلاً حضوراً جاوز أربعة آلاف مشارك وممارس صحي، بتنظيم من الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة وورش عمل شارك فيها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين؛ بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما استمرت الجهات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي، إلى الاهتمام الكبير والحضور الكثيف من قبل المتخصصين لمناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والاستفادة من الندوات المقامة.

وأفاد الدكتور البراتي بأن المشاركين الدوليين أسهموا في تقديم خبراتهم أمام المهتمين بهذا النوع من التخصصات، مبيناً أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة رفيف الجريفاني نجحت في اختيار عناوين الندوات والجلسات وفق آخر المستجدات الطبية في العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن المؤتمر تلقى أكثر من 90 بحثاً علميّاً متخصصاً.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود، وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور تخطى 4 آلاف زائر.. مؤتمر العلاج الطبيعي يختتم فعالياته بالرياض
سبق

أسدل المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي، الستار، اليوم، عن فعالياته مسجلاً حضوراً جاوز أربعة آلاف مشارك وممارس صحي، بتنظيم من الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة وورش عمل شارك فيها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين؛ بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما استمرت الجهات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي، إلى الاهتمام الكبير والحضور الكثيف من قبل المتخصصين لمناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والاستفادة من الندوات المقامة.

وأفاد الدكتور البراتي بأن المشاركين الدوليين أسهموا في تقديم خبراتهم أمام المهتمين بهذا النوع من التخصصات، مبيناً أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة رفيف الجريفاني نجحت في اختيار عناوين الندوات والجلسات وفق آخر المستجدات الطبية في العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن المؤتمر تلقى أكثر من 90 بحثاً علميّاً متخصصاً.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود، وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
05:49 PM

بحضور تخطى 4 آلاف زائر.. مؤتمر العلاج الطبيعي يختتم فعالياته بالرياض

تلقّى أكثر من 90 بحثاً علميّاً متخصصاً على مدار ثلاثة أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسدل المؤتمر الثالث للعلاج الطبيعي، الستار، اليوم، عن فعالياته مسجلاً حضوراً جاوز أربعة آلاف مشارك وممارس صحي، بتنظيم من الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد اليوم الأخير إقامة ندوات طبية متخصصة وورش عمل شارك فيها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من أكاديميين ومهنيين والمهتمين؛ بهدف تبادل المعارف والعلوم في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي على المستويات الأكاديمية والسريرية والمهنية، فيما استمرت الجهات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي البراتي، إلى الاهتمام الكبير والحضور الكثيف من قبل المتخصصين لمناقشة آخر مستجدات وأبحاث العلاج الطبيعي، والاطلاع على جميع تخصصات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والاستفادة من الندوات المقامة.

وأفاد الدكتور البراتي بأن المشاركين الدوليين أسهموا في تقديم خبراتهم أمام المهتمين بهذا النوع من التخصصات، مبيناً أن اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة رفيف الجريفاني نجحت في اختيار عناوين الندوات والجلسات وفق آخر المستجدات الطبية في العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن المؤتمر تلقى أكثر من 90 بحثاً علميّاً متخصصاً.

يذكر أن الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي هي إحدى الجمعيات العلمية الطبية التابعة لجامعة الملك سعود، وحاصلة على تقييم (أ) في كفاءة أداء الجمعيات. وتضم 12 فرعًا متوزعة في جميع مناطق المملكة، وينتمي للجمعية نحو 1500 عضو.

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