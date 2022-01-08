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"العبدالعالي": لا قرارات بإلغاء الرحلات أو الإغلاق.. الوضع الوبائي سيكون أفضل

قال: البطولة تتمثل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحصين.. نعلم كيف نتعامل مع الجائحة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق نشاط الرحلات؛ موضحًا أن توقف أي نشاط من الأنشطة الحياتية أو استمراره مرهون بتقييم الجهات المختصة.

وقال في تصريحات نَقَلها برنامج "إم بي سي في أسبوع" اليوم: تقييدُ بعض الأمور وتقليص بعض الجوانب، يتم دون تردد في إطار الحفاظ على سلامة صحة الناس؛ لكننا الآن لسنا في نقطة الصفر؛ بل إننا تخطينا العديد من المراحل.

وأضاف: الآن نحن نعرف الكثير ونعلم كيف نتعامل مع الجائحة، والبطولة اليوم هي في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتحصين.

وقال العبدالعالي: شهدنا انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات، والوضع الوبائي سيكون أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين "قدرةُ المجتمع على التقيد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي #الجرعة_المعززة".

وأضاف في مداخلة مع استوديو "إم بي سي في أسبوع"، أن موجة الارتفاع في أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة كانت متوقعة، ونوهنا عنها؛ مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بعد عودة بعض الإجراءات الاحترازية والوعي المجتمعي.

وأشار العبدالعالي إلى أن نسبة مَن تلقوا اللقاحات بجرعتيها بجانب الجرعة التعزيزية مرتفعة جدًّا.

وتابع: مررنا بمراحل كثيرة خلال الجائحة منها البدايات ثم اللقاحات، وحاليًا مرحلة العودة للحياة الطبيعية بينها عودة التعليم الحضوري عبر برامج محددة مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، ومع تطبيق البروتوكولات في المدارس شَهِدنا تطورًا كبيرًا للعودة الآمنة صحيًّا وتعليميًّا، بجانب عودة الأنشطة الترفيهية والاحتفالية والاجتماعية وفق الإجراءات المطبقة.

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وزارة الصحة كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": لا قرارات بإلغاء الرحلات أو الإغلاق.. الوضع الوبائي سيكون أفضل
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق نشاط الرحلات؛ موضحًا أن توقف أي نشاط من الأنشطة الحياتية أو استمراره مرهون بتقييم الجهات المختصة.

وقال في تصريحات نَقَلها برنامج "إم بي سي في أسبوع" اليوم: تقييدُ بعض الأمور وتقليص بعض الجوانب، يتم دون تردد في إطار الحفاظ على سلامة صحة الناس؛ لكننا الآن لسنا في نقطة الصفر؛ بل إننا تخطينا العديد من المراحل.

وأضاف: الآن نحن نعرف الكثير ونعلم كيف نتعامل مع الجائحة، والبطولة اليوم هي في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتحصين.

وقال العبدالعالي: شهدنا انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات، والوضع الوبائي سيكون أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين "قدرةُ المجتمع على التقيد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي #الجرعة_المعززة".

وأضاف في مداخلة مع استوديو "إم بي سي في أسبوع"، أن موجة الارتفاع في أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة كانت متوقعة، ونوهنا عنها؛ مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بعد عودة بعض الإجراءات الاحترازية والوعي المجتمعي.

وأشار العبدالعالي إلى أن نسبة مَن تلقوا اللقاحات بجرعتيها بجانب الجرعة التعزيزية مرتفعة جدًّا.

وتابع: مررنا بمراحل كثيرة خلال الجائحة منها البدايات ثم اللقاحات، وحاليًا مرحلة العودة للحياة الطبيعية بينها عودة التعليم الحضوري عبر برامج محددة مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، ومع تطبيق البروتوكولات في المدارس شَهِدنا تطورًا كبيرًا للعودة الآمنة صحيًّا وتعليميًّا، بجانب عودة الأنشطة الترفيهية والاحتفالية والاجتماعية وفق الإجراءات المطبقة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:31 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:28 AM

"العبدالعالي": لا قرارات بإلغاء الرحلات أو الإغلاق.. الوضع الوبائي سيكون أفضل

قال: البطولة تتمثل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحصين.. نعلم كيف نتعامل مع الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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38,515

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق نشاط الرحلات؛ موضحًا أن توقف أي نشاط من الأنشطة الحياتية أو استمراره مرهون بتقييم الجهات المختصة.

وقال في تصريحات نَقَلها برنامج "إم بي سي في أسبوع" اليوم: تقييدُ بعض الأمور وتقليص بعض الجوانب، يتم دون تردد في إطار الحفاظ على سلامة صحة الناس؛ لكننا الآن لسنا في نقطة الصفر؛ بل إننا تخطينا العديد من المراحل.

وأضاف: الآن نحن نعرف الكثير ونعلم كيف نتعامل مع الجائحة، والبطولة اليوم هي في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتحصين.

وقال العبدالعالي: شهدنا انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات، والوضع الوبائي سيكون أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين "قدرةُ المجتمع على التقيد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي #الجرعة_المعززة".

وأضاف في مداخلة مع استوديو "إم بي سي في أسبوع"، أن موجة الارتفاع في أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة كانت متوقعة، ونوهنا عنها؛ مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بعد عودة بعض الإجراءات الاحترازية والوعي المجتمعي.

وأشار العبدالعالي إلى أن نسبة مَن تلقوا اللقاحات بجرعتيها بجانب الجرعة التعزيزية مرتفعة جدًّا.

وتابع: مررنا بمراحل كثيرة خلال الجائحة منها البدايات ثم اللقاحات، وحاليًا مرحلة العودة للحياة الطبيعية بينها عودة التعليم الحضوري عبر برامج محددة مع وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، ومع تطبيق البروتوكولات في المدارس شَهِدنا تطورًا كبيرًا للعودة الآمنة صحيًّا وتعليميًّا، بجانب عودة الأنشطة الترفيهية والاحتفالية والاجتماعية وفق الإجراءات المطبقة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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