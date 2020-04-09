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أمير الحدود الشمالية يقدم تبرعًا ماليًا بـ400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس"

تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة

قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تبرعًا بمبلغ 400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس" التي أطلقها أخيرًا، وتستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يُذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة "عينين برأس".. هي تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة "كفو"، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة، وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الحدود الشمالية يقدم تبرعًا ماليًا بـ400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس"
سبق

قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تبرعًا بمبلغ 400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس" التي أطلقها أخيرًا، وتستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يُذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة "عينين برأس".. هي تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة "كفو"، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة، وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:34 PM

أمير الحدود الشمالية يقدم تبرعًا ماليًا بـ400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس"

تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة

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أحمد البراهيم - عرعر
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قدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تبرعًا بمبلغ 400 ألف ريال لمبادرة "عينين برأس" التي أطلقها أخيرًا، وتستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترضهم نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، من خلال توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، والأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام لتعزيز جهود الدولة -رعاها الله- في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

يُذكر أن من الأهداف المباشرة لمبادرة "عينين برأس".. هي تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن وفق جائزة "كفو"، كما تتضمن تقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المعوزة، وتأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

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