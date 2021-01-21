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غرفة جازان تطلق هوية ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في جازان"

"الصائغ": الشعار يمثل فلسفة مستمدّة من طبيعة وتراث المنطقة

دشّن رئيس غرفة جازان خالد الصائغ، اليوم الخميس، هوية وشعار ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، ومنسوبي الغرفة.

وقال "الصائغ": إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية للملتقى، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة وإبراز الملتقى إعلاميًّا.

ولفت إلى أن الشعار يمثل فلسفة مستمدّة من طبيعة وتضاريس منطقة جازان، ومواقعها الأثرية والسياحية، تتضمن اختيار خمسة عناصر من بينها نبات الفل العطري ومزارع البنّ، ومبنى القلعة الدوسرية الأثري، وبحر وشواطئ جازان، والتراث الفرساني.

وأضاف "الصائغ" أن هوية الملتقى تسلط الضوء على الملامح السياحية والتراثية لسياحة مستدامة في منطقة جازان.

وبيّن أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضًا فلسفة مستمدة من رؤية 2030، لاستدامة السياحة؛ ومنها جازان التي يجري العمل لوضعها ضمن أفضل المواقع السياحية في مناطق المملكة؛ حيث كتب باللغتين العربية والإنجليزية "جازان سياحة مستدامة" "JAZAN SUSTAINABLE TOURISM".

وأوضح أن تصميم الهوية بالكامل أنجزته مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل تطوير المنطقة والعمل على إبرازها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غرفة جازان تطلق هوية ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في جازان"
سبق

دشّن رئيس غرفة جازان خالد الصائغ، اليوم الخميس، هوية وشعار ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، ومنسوبي الغرفة.

وقال "الصائغ": إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية للملتقى، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة وإبراز الملتقى إعلاميًّا.

ولفت إلى أن الشعار يمثل فلسفة مستمدّة من طبيعة وتضاريس منطقة جازان، ومواقعها الأثرية والسياحية، تتضمن اختيار خمسة عناصر من بينها نبات الفل العطري ومزارع البنّ، ومبنى القلعة الدوسرية الأثري، وبحر وشواطئ جازان، والتراث الفرساني.

وأضاف "الصائغ" أن هوية الملتقى تسلط الضوء على الملامح السياحية والتراثية لسياحة مستدامة في منطقة جازان.

وبيّن أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضًا فلسفة مستمدة من رؤية 2030، لاستدامة السياحة؛ ومنها جازان التي يجري العمل لوضعها ضمن أفضل المواقع السياحية في مناطق المملكة؛ حيث كتب باللغتين العربية والإنجليزية "جازان سياحة مستدامة" "JAZAN SUSTAINABLE TOURISM".

وأوضح أن تصميم الهوية بالكامل أنجزته مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل تطوير المنطقة والعمل على إبرازها.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
06:06 PM

غرفة جازان تطلق هوية ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في جازان"

"الصائغ": الشعار يمثل فلسفة مستمدّة من طبيعة وتراث المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّن رئيس غرفة جازان خالد الصائغ، اليوم الخميس، هوية وشعار ملتقى "تأصيل صناعة السياحة في منطقة جازان".

جاء ذلك بحضور أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، ومنسوبي الغرفة.

وقال "الصائغ": إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية للملتقى، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة وإبراز الملتقى إعلاميًّا.

ولفت إلى أن الشعار يمثل فلسفة مستمدّة من طبيعة وتضاريس منطقة جازان، ومواقعها الأثرية والسياحية، تتضمن اختيار خمسة عناصر من بينها نبات الفل العطري ومزارع البنّ، ومبنى القلعة الدوسرية الأثري، وبحر وشواطئ جازان، والتراث الفرساني.

وأضاف "الصائغ" أن هوية الملتقى تسلط الضوء على الملامح السياحية والتراثية لسياحة مستدامة في منطقة جازان.

وبيّن أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضًا فلسفة مستمدة من رؤية 2030، لاستدامة السياحة؛ ومنها جازان التي يجري العمل لوضعها ضمن أفضل المواقع السياحية في مناطق المملكة؛ حيث كتب باللغتين العربية والإنجليزية "جازان سياحة مستدامة" "JAZAN SUSTAINABLE TOURISM".

وأوضح أن تصميم الهوية بالكامل أنجزته مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل تطوير المنطقة والعمل على إبرازها.

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