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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان

قال: تشمل فيفا.. الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:35 PM

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان

قال: تشمل فيفا.. الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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