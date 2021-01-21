نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-21 نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 12:35 PM

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان قال: تشمل فيفا.. الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.