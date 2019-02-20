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تكتشف الفرص التقنية وتحفز الشراكات.. تفاصيل حول "مبادرة العقار الجديد"

"حمدي": بلوغ اقتصاد المملكة 48 % من ناتج الخليج رسالة لتسريع التشريعات

دشّن محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، "مبادرة العقار الجديد"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، ورئيس مجلس إدارة شركة أصيل المالية ماجد العصيمي، التي أطلقتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بالشراكة مع شركة أصيل المالية، وأقيمت أول اللقاءات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح "المرشد"، خلال الكلمة الافتتاحية، أن سلسلة لقاءات "مبادرة العقار الجديد" تكتشف الفرص الاستثمارية العقارية المستندة في تعاملاتها إلى التقنيات الرقمية المبتكرة، وتحفز على الاستثمار الخاص من خلال الدخول في شراكات، وذلك في ظل تنوع الاستثمارات العقارية، وفي ظل رؤية المملكة 2030م، ودعم الدولة مثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى أن تجاوب المسؤولين يعزز التفاؤل بنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد "العصيمي"، أن التقنيات الحديثة عززت من أرقام التداولات العقارية، وفتحت للعقار أبواباً واسعة للاستثمار، متوقعًا أن يكون "العقار الجديد" رافدًا كبيرًا للتطوير والاستثمار العقاري ولفتح آفاق جديدة للاستثمار للجميع، بما يعمل على تنويع القطاعات الاستثمارية وطرح الفرص العامة بالاستثمار الجماعي المناسب غير المكلف، مبينًا أن المشاريع شبه الحكومية باتت تعتمد على هذا النمط من الأعمال.

واستعرض عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة الاستثمار العقاري هيثم الغنام، جهود اللجنة في الربط ما بين المطور في التطبيقات والمستثمرين العقاريين بما يصل بجميع المستثمرين لأهدافهم الاستثمارية والحصول على الفوائد المرجوة من العقار الجديد.

وبين عضو اللجنة العقارية والمشرف العام على "مبادرة العقار الجديد" محمد الدريبي، أن الوضع الراهن في القطاع العقاري يعد الآن في الموجه التقنية الثالثة من حيث التعاملات والإجراءات والواقع الافتراضي هو الأساس في ذلك، وأن التطبيقات الإلكترونية تشهد تغيرات بشكلٍ متسارع له أثر واضح، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تقنيات أفضل بتقديم منتجات وبرامج وتطبيقات ورفع جودة المخرجات العقارية.

وبين الرئيس التنفيذي والمؤسس "G world" محمد عمر حمدي، في أولى الجلسات الحوارية، أن اقتصاد المملكة يشكل 48 % من حجم الناتج الخليجي مما يؤكد أهمية تسريع التشريعات للدخول في العمليات الحديثة للتقييم العقاري، مطالباً بإعادة رسم النموذج بالنظام البيئي للعقار لكي يعرف المشرّع والمنظّم دوره، ولكي يعرف المستثمرون واللاعبون بوجود فرص كبيرة للعقار.

وتحدث مدير إدارة الاستثمارات بشركة أصيل المالية خالد الحميد، عن تجربة الشركة في أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية التي أتمتها منصة "أصيل" والتجربة التقنية المقدمة للمستثمرين، وقدم نصائح حول دخول المستثمرين للسوق العقاري واستفادتهم من الاستثمار الجماعي، وكيف يمكن للمنصات أن تلعب دوراً مهماً من خلال تمكين المستثمر من الدخول في الفرص العقارية الكبرى عبر منصة "أصيل" المرخَّصة من قِبل هيئة السوق المالية.

محافظ الهيئة العامة للعقار طارق بن علي الحفظي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تكتشف الفرص التقنية وتحفز الشراكات.. تفاصيل حول "مبادرة العقار الجديد"
سبق

دشّن محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، "مبادرة العقار الجديد"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، ورئيس مجلس إدارة شركة أصيل المالية ماجد العصيمي، التي أطلقتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بالشراكة مع شركة أصيل المالية، وأقيمت أول اللقاءات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح "المرشد"، خلال الكلمة الافتتاحية، أن سلسلة لقاءات "مبادرة العقار الجديد" تكتشف الفرص الاستثمارية العقارية المستندة في تعاملاتها إلى التقنيات الرقمية المبتكرة، وتحفز على الاستثمار الخاص من خلال الدخول في شراكات، وذلك في ظل تنوع الاستثمارات العقارية، وفي ظل رؤية المملكة 2030م، ودعم الدولة مثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى أن تجاوب المسؤولين يعزز التفاؤل بنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد "العصيمي"، أن التقنيات الحديثة عززت من أرقام التداولات العقارية، وفتحت للعقار أبواباً واسعة للاستثمار، متوقعًا أن يكون "العقار الجديد" رافدًا كبيرًا للتطوير والاستثمار العقاري ولفتح آفاق جديدة للاستثمار للجميع، بما يعمل على تنويع القطاعات الاستثمارية وطرح الفرص العامة بالاستثمار الجماعي المناسب غير المكلف، مبينًا أن المشاريع شبه الحكومية باتت تعتمد على هذا النمط من الأعمال.

واستعرض عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة الاستثمار العقاري هيثم الغنام، جهود اللجنة في الربط ما بين المطور في التطبيقات والمستثمرين العقاريين بما يصل بجميع المستثمرين لأهدافهم الاستثمارية والحصول على الفوائد المرجوة من العقار الجديد.

وبين عضو اللجنة العقارية والمشرف العام على "مبادرة العقار الجديد" محمد الدريبي، أن الوضع الراهن في القطاع العقاري يعد الآن في الموجه التقنية الثالثة من حيث التعاملات والإجراءات والواقع الافتراضي هو الأساس في ذلك، وأن التطبيقات الإلكترونية تشهد تغيرات بشكلٍ متسارع له أثر واضح، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تقنيات أفضل بتقديم منتجات وبرامج وتطبيقات ورفع جودة المخرجات العقارية.

وبين الرئيس التنفيذي والمؤسس "G world" محمد عمر حمدي، في أولى الجلسات الحوارية، أن اقتصاد المملكة يشكل 48 % من حجم الناتج الخليجي مما يؤكد أهمية تسريع التشريعات للدخول في العمليات الحديثة للتقييم العقاري، مطالباً بإعادة رسم النموذج بالنظام البيئي للعقار لكي يعرف المشرّع والمنظّم دوره، ولكي يعرف المستثمرون واللاعبون بوجود فرص كبيرة للعقار.

وتحدث مدير إدارة الاستثمارات بشركة أصيل المالية خالد الحميد، عن تجربة الشركة في أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية التي أتمتها منصة "أصيل" والتجربة التقنية المقدمة للمستثمرين، وقدم نصائح حول دخول المستثمرين للسوق العقاري واستفادتهم من الاستثمار الجماعي، وكيف يمكن للمنصات أن تلعب دوراً مهماً من خلال تمكين المستثمر من الدخول في الفرص العقارية الكبرى عبر منصة "أصيل" المرخَّصة من قِبل هيئة السوق المالية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:45 PM

تكتشف الفرص التقنية وتحفز الشراكات.. تفاصيل حول "مبادرة العقار الجديد"

"حمدي": بلوغ اقتصاد المملكة 48 % من ناتج الخليج رسالة لتسريع التشريعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، "مبادرة العقار الجديد"، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، ورئيس مجلس إدارة شركة أصيل المالية ماجد العصيمي، التي أطلقتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بالشراكة مع شركة أصيل المالية، وأقيمت أول اللقاءات يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح "المرشد"، خلال الكلمة الافتتاحية، أن سلسلة لقاءات "مبادرة العقار الجديد" تكتشف الفرص الاستثمارية العقارية المستندة في تعاملاتها إلى التقنيات الرقمية المبتكرة، وتحفز على الاستثمار الخاص من خلال الدخول في شراكات، وذلك في ظل تنوع الاستثمارات العقارية، وفي ظل رؤية المملكة 2030م، ودعم الدولة مثل هذا النوع من الاستثمارات، مشيراً إلى أن تجاوب المسؤولين يعزز التفاؤل بنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد "العصيمي"، أن التقنيات الحديثة عززت من أرقام التداولات العقارية، وفتحت للعقار أبواباً واسعة للاستثمار، متوقعًا أن يكون "العقار الجديد" رافدًا كبيرًا للتطوير والاستثمار العقاري ولفتح آفاق جديدة للاستثمار للجميع، بما يعمل على تنويع القطاعات الاستثمارية وطرح الفرص العامة بالاستثمار الجماعي المناسب غير المكلف، مبينًا أن المشاريع شبه الحكومية باتت تعتمد على هذا النمط من الأعمال.

واستعرض عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة الاستثمار العقاري هيثم الغنام، جهود اللجنة في الربط ما بين المطور في التطبيقات والمستثمرين العقاريين بما يصل بجميع المستثمرين لأهدافهم الاستثمارية والحصول على الفوائد المرجوة من العقار الجديد.

وبين عضو اللجنة العقارية والمشرف العام على "مبادرة العقار الجديد" محمد الدريبي، أن الوضع الراهن في القطاع العقاري يعد الآن في الموجه التقنية الثالثة من حيث التعاملات والإجراءات والواقع الافتراضي هو الأساس في ذلك، وأن التطبيقات الإلكترونية تشهد تغيرات بشكلٍ متسارع له أثر واضح، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الإسهام في تقنيات أفضل بتقديم منتجات وبرامج وتطبيقات ورفع جودة المخرجات العقارية.

وبين الرئيس التنفيذي والمؤسس "G world" محمد عمر حمدي، في أولى الجلسات الحوارية، أن اقتصاد المملكة يشكل 48 % من حجم الناتج الخليجي مما يؤكد أهمية تسريع التشريعات للدخول في العمليات الحديثة للتقييم العقاري، مطالباً بإعادة رسم النموذج بالنظام البيئي للعقار لكي يعرف المشرّع والمنظّم دوره، ولكي يعرف المستثمرون واللاعبون بوجود فرص كبيرة للعقار.

وتحدث مدير إدارة الاستثمارات بشركة أصيل المالية خالد الحميد، عن تجربة الشركة في أول فرصة استثمار جماعية في الأصول العقارية التي أتمتها منصة "أصيل" والتجربة التقنية المقدمة للمستثمرين، وقدم نصائح حول دخول المستثمرين للسوق العقاري واستفادتهم من الاستثمار الجماعي، وكيف يمكن للمنصات أن تلعب دوراً مهماً من خلال تمكين المستثمر من الدخول في الفرص العقارية الكبرى عبر منصة "أصيل" المرخَّصة من قِبل هيئة السوق المالية.

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