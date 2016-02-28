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رئيس جامعة جازان: مركز لقاحات كورونا للجميع دون استثناء

يضم 105 عيادات وتبلغ الدفعة الأولى التي وصلت من اللقاحات 30 ألف جرعة

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ساهمت منذ بداية أزمة جائحة كورونا، في إيجاد الحلول لها من خلال المساهمة بالأبحاث والندوات والمؤتمرات العلمية، وتسخير مواردها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ مضيفًا أن مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي، يُعد امتدادًا لتلك الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة وصحة جازان.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة والمشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى.

وبيّن القحطاني أن المركز يضم 105 عيادات، وتبلغ الدفعة الأولى التي وصلت من اللقاحات 30 ألف جرعة، مضيفًا أن هناك دفعات أخرى سيتسلمها المركز، الذي بدوره يقدم خدماته للجميع دون استثناء بما فيهم منسوبو الجامعة والقطاعات العسكرية وكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، عبر الحجز المسبق من خلال منصة "محصن" التي أطلقتها الجامعة.

من جانبه بيّن المشرف العام على مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن اليوم الأول في مركز اللقاحات كورونا "كوفيد-19" شهد إقبالًا من قِبَل منسوبي الجامعة في أخذ اللقاح وسط إجراءات ميسرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تبدأ بالحجز عن طريق صفحة الإدارة العامة للخدمات الطبية، وعند القدوم إلى المركز يتم أخذ رقم واتباع المسارات المؤدية إلى موقع العيادة، وبعد أخذ الجرعة يتم التسجيل في منصة صحتي للتمكن من أخذ الجرعة الثانية.

رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة جازان: مركز لقاحات كورونا للجميع دون استثناء
سبق

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ساهمت منذ بداية أزمة جائحة كورونا، في إيجاد الحلول لها من خلال المساهمة بالأبحاث والندوات والمؤتمرات العلمية، وتسخير مواردها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ مضيفًا أن مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي، يُعد امتدادًا لتلك الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة وصحة جازان.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة والمشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى.

وبيّن القحطاني أن المركز يضم 105 عيادات، وتبلغ الدفعة الأولى التي وصلت من اللقاحات 30 ألف جرعة، مضيفًا أن هناك دفعات أخرى سيتسلمها المركز، الذي بدوره يقدم خدماته للجميع دون استثناء بما فيهم منسوبو الجامعة والقطاعات العسكرية وكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، عبر الحجز المسبق من خلال منصة "محصن" التي أطلقتها الجامعة.

من جانبه بيّن المشرف العام على مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن اليوم الأول في مركز اللقاحات كورونا "كوفيد-19" شهد إقبالًا من قِبَل منسوبي الجامعة في أخذ اللقاح وسط إجراءات ميسرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تبدأ بالحجز عن طريق صفحة الإدارة العامة للخدمات الطبية، وعند القدوم إلى المركز يتم أخذ رقم واتباع المسارات المؤدية إلى موقع العيادة، وبعد أخذ الجرعة يتم التسجيل في منصة صحتي للتمكن من أخذ الجرعة الثانية.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
02:35 PM

رئيس جامعة جازان: مركز لقاحات كورونا للجميع دون استثناء

يضم 105 عيادات وتبلغ الدفعة الأولى التي وصلت من اللقاحات 30 ألف جرعة

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فهد كاملي - جازان
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أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة ساهمت منذ بداية أزمة جائحة كورونا، في إيجاد الحلول لها من خلال المساهمة بالأبحاث والندوات والمؤتمرات العلمية، وتسخير مواردها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ مضيفًا أن مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي، يُعد امتدادًا لتلك الجهود بالتعاون مع وزارة الصحة وصحة جازان.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح اليوم مركز لقاحات كورونا كوفيد-19 بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة والمشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى.

وبيّن القحطاني أن المركز يضم 105 عيادات، وتبلغ الدفعة الأولى التي وصلت من اللقاحات 30 ألف جرعة، مضيفًا أن هناك دفعات أخرى سيتسلمها المركز، الذي بدوره يقدم خدماته للجميع دون استثناء بما فيهم منسوبو الجامعة والقطاعات العسكرية وكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، عبر الحجز المسبق من خلال منصة "محصن" التي أطلقتها الجامعة.

من جانبه بيّن المشرف العام على مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن اليوم الأول في مركز اللقاحات كورونا "كوفيد-19" شهد إقبالًا من قِبَل منسوبي الجامعة في أخذ اللقاح وسط إجراءات ميسرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية تبدأ بالحجز عن طريق صفحة الإدارة العامة للخدمات الطبية، وعند القدوم إلى المركز يتم أخذ رقم واتباع المسارات المؤدية إلى موقع العيادة، وبعد أخذ الجرعة يتم التسجيل في منصة صحتي للتمكن من أخذ الجرعة الثانية.

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