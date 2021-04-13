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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 228 مستوطنًا يهوديًا وفي مجموعات متفرقة اقتحموا باحات المسجد الأقصى وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته قبل أن يغادروا.

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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 228 مستوطنًا يهوديًا وفي مجموعات متفرقة اقتحموا باحات المسجد الأقصى وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته قبل أن يغادروا.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:58 PM

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية من شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 228 مستوطنًا يهوديًا وفي مجموعات متفرقة اقتحموا باحات المسجد الأقصى وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته قبل أن يغادروا.

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