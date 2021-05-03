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"رئاسة الحرس الملكي" توقِّع مذكرة تفاهم مع "الغذاء والدواء"

نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقّع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية، والتعاون في مجال التدريب والتطوير، والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

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"رئاسة الحرس الملكي" توقِّع مذكرة تفاهم مع "الغذاء والدواء"
سبق

نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقّع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية، والتعاون في مجال التدريب والتطوير، والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:34 AM

"رئاسة الحرس الملكي" توقِّع مذكرة تفاهم مع "الغذاء والدواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقّع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية، والتعاون في مجال التدريب والتطوير، والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

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