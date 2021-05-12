مؤسسة الاسكان التنموي "سكن" وشركة رتال للتطوير العمراني تطلقان مركز ابتكار الحلول السكنية "حل"

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

برعاية من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أطلقت مؤسسة الاسكان التنموي "سكن" و "رتال الخير" لخدمة المجتمع مركز ابتكار الحلول السكنية "حل" والذي يهدف إلى ابتكار الحلول المستدامة الملائمة لتطوير قطاع الإسكان بما يساهم في تحقيق جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 ويرفع نسب تملك المواطنين للمسكن.



وعبر الوزير عن سعادته بافتتاح المركز وأمله بأن يساهم في صناعة الحلول وتحويلها إلى منتجات تخدم المجتمع.



ويأتي دعم رتال الخير لتأسيس المركز ايمانا بأهمية الشراكة الحقيقية مع مؤسسة سكن ورغبة في تقديم الدعم الفني التخصصي لتطوير القطاع.



وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويرة والرئيس التنفيذي لمجموعة رتال العقارية المهندس عبدالله بن فيصل البريكان- إطلاق المؤسسة مركز "حل" لابتكار الحلول السكنية بشراكة إستراتيجية مع "رتال الخير" تتضمن تغطية تكاليف تشغيل المركز وتقديم الدعم اللوجستي من خبرات واحتياجات فنية.



وتأتي الاتفاقيتين في إطار الشراكة الفاعلة بين منصة "جود الإسكان" والقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم وتوفير المسكن الأول للأسر الأشد احتياجاً في المملكة لتحقيق الاستقرار للمستفيدين، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.



وتهدف منصة "جود الإسكان" إلى تعزيز مشاركة المجتمع السعودي -أفراداً ومنظمات- لزيادة العطاء السكني الخيري من خلال تقديم نموذج مبتكر للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم الإسهامات الخيرية.