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"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها

قال: مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة لذا سأبقى ملتزمًا بالاحترازات الوقائية؛

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها
سبق

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:38 PM

وزير الصحة: أذكّر من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الثانية في موعدها

قال: مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة لذا سأبقى ملتزمًا بالاحترازات الوقائية؛

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: بحمد الله تلقيت اليوم الجرعة الثانية من #لقاح_كورونا، أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكّر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى.

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