النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البولندي في العاصمة وارسو

تناولت القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البولندي زيغنيف راو، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البولندية وارسو، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لجمهورية بولندا.

وعقد الجانبان خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة العديد من جوانب التعاون في العلاقات الثنائية، والاتفاق على المزيد من العمل الرامي لتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أبرز فيه وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره البولندي تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "ناقشنا التحديات الإقليمية وخصوصًا ما تقوم به إيران من أعمال عدائية مهددة للاستقرار العالمي عبر دعم المليشيات الإرهابية ومنها المليشيات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة بأكثر من 300 صاروخ وطائرات وقوارب مفخخة، وكذلك عبر تجنيد ودعم خلايا إرهابية كان آخرها ما أعلنت عنه الجهات الأمنية في المملكة قبل يومين من القبض على أعضاء خلية إرهابية تدربت في مقرات الحرس الثوري بإيران وكانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية".
وفيما يخص قضايا المنطقة أوضح وزير الخارجية موقف المملكة الراسخ نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأن السلام الشامل هدف استراتيجي، وتطرق سموه لما تم تناوله بشأن الوضع في اليمن حيث اتفقت وجهتا النظر على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما بين أنه تم بحث سبل تعزيز حماية الأمن الإقليمي ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة.

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البولندي في العاصمة وارسو
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البولندي زيغنيف راو، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البولندية وارسو، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لجمهورية بولندا.

وعقد الجانبان خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة العديد من جوانب التعاون في العلاقات الثنائية، والاتفاق على المزيد من العمل الرامي لتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أبرز فيه وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره البولندي تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "ناقشنا التحديات الإقليمية وخصوصًا ما تقوم به إيران من أعمال عدائية مهددة للاستقرار العالمي عبر دعم المليشيات الإرهابية ومنها المليشيات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة بأكثر من 300 صاروخ وطائرات وقوارب مفخخة، وكذلك عبر تجنيد ودعم خلايا إرهابية كان آخرها ما أعلنت عنه الجهات الأمنية في المملكة قبل يومين من القبض على أعضاء خلية إرهابية تدربت في مقرات الحرس الثوري بإيران وكانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية".
وفيما يخص قضايا المنطقة أوضح وزير الخارجية موقف المملكة الراسخ نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأن السلام الشامل هدف استراتيجي، وتطرق سموه لما تم تناوله بشأن الوضع في اليمن حيث اتفقت وجهتا النظر على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما بين أنه تم بحث سبل تعزيز حماية الأمن الإقليمي ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة.

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
07:01 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:49 AM

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره البولندي في العاصمة وارسو

تناولت القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
612

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية البولندي زيغنيف راو، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البولندية وارسو، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لجمهورية بولندا.

وعقد الجانبان خلال اللقاء، جلسة مباحثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة العديد من جوانب التعاون في العلاقات الثنائية، والاتفاق على المزيد من العمل الرامي لتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أبرز فيه وزير الخارجية أن مباحثاته مع نظيره البولندي تناولت العديد من القضايا الدولية والإقليمية والرؤية المشتركة تجاه الحرب على التطرف والإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "ناقشنا التحديات الإقليمية وخصوصًا ما تقوم به إيران من أعمال عدائية مهددة للاستقرار العالمي عبر دعم المليشيات الإرهابية ومنها المليشيات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة بأكثر من 300 صاروخ وطائرات وقوارب مفخخة، وكذلك عبر تجنيد ودعم خلايا إرهابية كان آخرها ما أعلنت عنه الجهات الأمنية في المملكة قبل يومين من القبض على أعضاء خلية إرهابية تدربت في مقرات الحرس الثوري بإيران وكانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية".
وفيما يخص قضايا المنطقة أوضح وزير الخارجية موقف المملكة الراسخ نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأن السلام الشامل هدف استراتيجي، وتطرق سموه لما تم تناوله بشأن الوضع في اليمن حيث اتفقت وجهتا النظر على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما بين أنه تم بحث سبل تعزيز حماية الأمن الإقليمي ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة.

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة