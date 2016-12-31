مدرب "النصر" المؤقت : لا أعلم ما الذي فعله الجهاز السابق باللاعبين!

انتقد مدرب نادي النصر المؤقت، الكرواتي آلين هورفت، عمل الجهاز الفني السابق للنادي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "novilist" الكرواتية.

وقال المدرب إن الانطباع الأول الذي وجدناه عن اللاعبين أنهم بحالة فنية وبدنية سيئة، مضيفاً أنه لا يعلم ما الذي فعله الجهاز السابق باللاعبين.

واعتبر المدرب في تصريحاته للصحيفة أن التحدي الحالي له مع النصر هو الأبرز في حياته التدريبية لما يملكه النادي من تاريخ عريق وشعبية جارفة.

وتم تعيين الكرواتي هورفت كمدرب مؤقت للفريق خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب تردي نتائج الفريق الذي يقبع في مركز لا يليق بتاريخ النادي العريق.