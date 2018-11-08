الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين في البيضاء.. ويدمر تعزيزاتهم في مأرب

كبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني في محور محافظة البيضاء، اليوم (الخميس)، هجومًا شنَّتْه ميليشيا الحوثي الانقلابية على جبل دير الاستراتيجي، وكبدت عناصرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني في البيضاء أن الميليشيا الانقلابية شنت في الساعات الأولى من فجر اليوم، هجومًا على مواقع الجيش الوطني في جبل دير في مديرية الملاجم، محاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الجيش الوطني كان للميليشيا بالمرصاد، ودحر عناصرها المهاجمة بعد أن كبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

على الصعيد نفسه: دكَّت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيا الحوثي بكثافة في شعب لبان ووادي فضحة شرقي مديرية الملاجم، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة.

من جهة أخرى، دمرت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن القصف استهدف تحركات للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة.

وبيَّن أن القصف أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من العناصر.