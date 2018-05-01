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المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعم حليفها "حزب الله" للبوليساريو

بوريطة: بلادي تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة

قررت المملكة المغربية اليوم قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو .

أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في لقاء صحفي عقده مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية .

وقال وفق ما بثته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم : "لقد عدت للتو من زيارة إيران حيث أجريت بطهران لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران ".

وأكد أن سفير المغرب لدى طهران غادر إيران اليوم ، وقال : ساستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران من أجل مطالبته مغادرة البلاد حالًا ".

وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب ، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده .

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المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعم حليفها "حزب الله" للبوليساريو
سبق

قررت المملكة المغربية اليوم قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو .

أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في لقاء صحفي عقده مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية .

وقال وفق ما بثته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم : "لقد عدت للتو من زيارة إيران حيث أجريت بطهران لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران ".

وأكد أن سفير المغرب لدى طهران غادر إيران اليوم ، وقال : ساستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران من أجل مطالبته مغادرة البلاد حالًا ".

وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب ، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده .

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
06:16 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:37 PM

المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعم حليفها "حزب الله" للبوليساريو

بوريطة: بلادي تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
19,413

قررت المملكة المغربية اليوم قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو .

أعلن ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة في لقاء صحفي عقده مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية .

وقال وفق ما بثته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم : "لقد عدت للتو من زيارة إيران حيث أجريت بطهران لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران ".

وأكد أن سفير المغرب لدى طهران غادر إيران اليوم ، وقال : ساستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران من أجل مطالبته مغادرة البلاد حالًا ".

وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب ، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده .

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