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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"

اعترفت بتسللها إلى الأراضي المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن "الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث".

وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات "حزب الله".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن "الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث".

وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات "حزب الله".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:16 PM

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"

اعترفت بتسللها إلى الأراضي المحتلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني، تسللت من داخل لبنان.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز" أن "الطائرة المسيّرة كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية الإسرائيلية طيلة الحادث".

وتعهد بمواصلة العمل لمنع أي خرق لمسيرات "حزب الله".

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
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