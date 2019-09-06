شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-06 شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي: ‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية. الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش ‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق ‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري ‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق ‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي ‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري ‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي ‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري ‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري ‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري ‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري ‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 07:28 PM

‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية





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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية.

الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش

‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق

‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي

‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري

‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري

‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق