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‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن

وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية.

الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش

‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق

‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي

‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري

‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري

‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية.

الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش

‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق

‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي

‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري

‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري

‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
07:28 PM

‏"شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي في مهرجان ولي العهد للهجن

وسط أجواء حماسية من الحضور في المنافسات الختامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، مساء اليوم الجمعة، انطلاق 13 شوطًا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق، على مسافة 2 كيلومتر؛ حيث شهدت الأشواط أجواء حماسية، وحضورًا من عشاق ومحبي رياضة الهجن، وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏الشوط 1 "شقا" للمالك: فلاح فهد الهاجري؛ حيث حققت أفضل توقيت لكل الأشواط الصباحية والمسائية.

الشوط 2 "سعد" لـ راقي عبدالله المكيرش

‏الشوط 3 "الفايزة" لـ محمد صالح آل رزق

‏الشوط 4 "شامان" لـ نياف سلمان المغيري

‏الشوط 5 "سيوف" لـ صالح فرج آل رزق

‏الشوط 6 "مذخور" لـ سعد فناطل العنزي

‏الشوط 7 "مشاكسة" لـ فهد عبدالله الشمري

‏الشوط 8 "شاهين" لـ أحمد علي البريكي

‏الشوط 9 "أمجاد" لـ محمد سلمان الدوسري

‏الشوط 10 "الغزال" لـ على محمد المري

‏الشوط 11 "غرابيل" لـ حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 12 "بشار" لـ علي محمد المري

‏الشوط 13 "إنجاز" لـ سالم راشد المحرق

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