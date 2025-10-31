النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

حقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً ميداليتين ذهبيتين في البطولة الخليجية للإسكواش التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 23 – 31 أكتوبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخ الإسكواش السعودي بمشاركة خمسة منتخبات خليجية.

وسيطر الأخضر السعودي على منافسات الفردي والفرق في فئة 15 عاماً؛ حيث فاز اللاعب محمد آل نصفان بالمركز الأول، فيما جاء زميله ياسر آل عباس ثانياً، وسالم المولد ثالثاً.

وفي منافسات الفرق نجح الأخضر السعودي في الفوز بالميدالية الذهبية لأول مرة في إنجاز يسجل لأخضر الإسكواش.

من جانبه قدم الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، التهنئة إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيداً بالأداء المقدم من لاعبي الأخضر السعودي في البطولة، ومهنئهم على الظهور المشرف الذي قدموه في البطولة ونالوا على إثره ميداليتين ذهبيتين لأول مرة خلال مشاركتهم في البطولات الخليجية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي
سبق

حقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً ميداليتين ذهبيتين في البطولة الخليجية للإسكواش التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 23 – 31 أكتوبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخ الإسكواش السعودي بمشاركة خمسة منتخبات خليجية.

وسيطر الأخضر السعودي على منافسات الفردي والفرق في فئة 15 عاماً؛ حيث فاز اللاعب محمد آل نصفان بالمركز الأول، فيما جاء زميله ياسر آل عباس ثانياً، وسالم المولد ثالثاً.

وفي منافسات الفرق نجح الأخضر السعودي في الفوز بالميدالية الذهبية لأول مرة في إنجاز يسجل لأخضر الإسكواش.

من جانبه قدم الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، التهنئة إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيداً بالأداء المقدم من لاعبي الأخضر السعودي في البطولة، ومهنئهم على الظهور المشرف الذي قدموه في البطولة ونالوا على إثره ميداليتين ذهبيتين لأول مرة خلال مشاركتهم في البطولات الخليجية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:55 PM

بمشاركة 5 منتخبات في البطولة.. ذهب خليجية الإسكواش سعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
420

حقق المنتخب السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً ميداليتين ذهبيتين في البطولة الخليجية للإسكواش التي أقيمت في الكويت خلال الفترة من 23 – 31 أكتوبر الجاري، وذلك لأول مرة في تاريخ الإسكواش السعودي بمشاركة خمسة منتخبات خليجية.

وسيطر الأخضر السعودي على منافسات الفردي والفرق في فئة 15 عاماً؛ حيث فاز اللاعب محمد آل نصفان بالمركز الأول، فيما جاء زميله ياسر آل عباس ثانياً، وسالم المولد ثالثاً.

وفي منافسات الفرق نجح الأخضر السعودي في الفوز بالميدالية الذهبية لأول مرة في إنجاز يسجل لأخضر الإسكواش.

من جانبه قدم الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش، التهنئة إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى نائبه الأمير فهد بن جلوي، مشيداً بالأداء المقدم من لاعبي الأخضر السعودي في البطولة، ومهنئهم على الظهور المشرف الذي قدموه في البطولة ونالوا على إثره ميداليتين ذهبيتين لأول مرة خلال مشاركتهم في البطولات الخليجية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة