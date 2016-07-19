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بسبب ضعف البرودة.. أسرة تجلب لمريض سرطان "جهاز تكييف" في مستشفى بجازان

"الصحة": رفعنا لتحويله ولم تقبل حالته

شكا أخو مريض بالسرطان يرقد في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، من ضعف التكييف في الغرفة التي يرقد فيها أخوه، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل ضد ما اعتبره تقصيراً بحق المريض الذي يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء ورم أصابه.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء ذلك الورم وتدهورت حالته الصحة، مشيراً إلى أنه مكث فترة في التنوم دون علاج.

وبين أنه مؤخراً بدأ تلقي العلاج والجرعات إلا أن التكييف لدى غرفته في المستشفى ضعيف جداً مما اضطرهم إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته نظراً لمعاناته مع الحرارة الشديدة.

ومن جهته قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”: إن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع الأيمن.

وتابع: "تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9-7-2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12-7-2019والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي، والذي تطلب تحضير المريض بإعطائه حمض الفوليكوفيتامين ب١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطي المريض أدوية الخاصة بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.

وأضاف: "تم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر".

وفيما يتعلق بالتكييف قال: " درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب ضعف البرودة.. أسرة تجلب لمريض سرطان "جهاز تكييف" في مستشفى بجازان
سبق

شكا أخو مريض بالسرطان يرقد في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، من ضعف التكييف في الغرفة التي يرقد فيها أخوه، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل ضد ما اعتبره تقصيراً بحق المريض الذي يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء ورم أصابه.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء ذلك الورم وتدهورت حالته الصحة، مشيراً إلى أنه مكث فترة في التنوم دون علاج.

وبين أنه مؤخراً بدأ تلقي العلاج والجرعات إلا أن التكييف لدى غرفته في المستشفى ضعيف جداً مما اضطرهم إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته نظراً لمعاناته مع الحرارة الشديدة.

ومن جهته قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”: إن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع الأيمن.

وتابع: "تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9-7-2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12-7-2019والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي، والذي تطلب تحضير المريض بإعطائه حمض الفوليكوفيتامين ب١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطي المريض أدوية الخاصة بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.

وأضاف: "تم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر".

وفيما يتعلق بالتكييف قال: " درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل".

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:46 AM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:36 AM

بسبب ضعف البرودة.. أسرة تجلب لمريض سرطان "جهاز تكييف" في مستشفى بجازان

"الصحة": رفعنا لتحويله ولم تقبل حالته

A A A
محمد المواسي - جازان
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شكا أخو مريض بالسرطان يرقد في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، من ضعف التكييف في الغرفة التي يرقد فيها أخوه، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل ضد ما اعتبره تقصيراً بحق المريض الذي يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء ورم أصابه.

وقال المواطن أحمد جعفري لـ”سبق” إن أخاه يعاني من السرطان وكسر في الذراع من جراء ذلك الورم وتدهورت حالته الصحة، مشيراً إلى أنه مكث فترة في التنوم دون علاج.

وبين أنه مؤخراً بدأ تلقي العلاج والجرعات إلا أن التكييف لدى غرفته في المستشفى ضعيف جداً مما اضطرهم إلى جلب جهاز تكييف على نفقتهم وتشغيله في غرفته نظراً لمعاناته مع الحرارة الشديدة.

ومن جهته قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”: إن الحالة تعاني من ورم سرطاني بالرئة اليمنى ومنتشر بالرئتين والعظام وقد تسبب الورم في كسر بعظمة الذراع الأيمن.

وتابع: "تم تثبيت الكسر داخلياً في مستشفى الملك فهد المركزي بتاريخ 9-7-2019 ثم تم تحويله لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بتاريخ 12-7-2019والمريض شفاه الله يخضع حالياً للعلاج الكيميائي، والذي تطلب تحضير المريض بإعطائه حمض الفوليكوفيتامين ب١٢ قبل الحقن الكيميائي بأسبوع لتجنب آثاره الجانبية على الأعصاب كما هو متبع في كل مراكز الأورام، وقد أعطي المريض أدوية الخاصة بتقليل مضاعفات انتشار الورم في العظام.

وأضاف: "تم عمل إحالة للحالة إلى المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مرفقة بتقرير محدث ومفصل عن الحالة، وجاء الرد بأن الخطة العلاجية المعمول بها بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مناسبة ولا يمكن تقديم علاج إضافي آخر".

وفيما يتعلق بالتكييف قال: " درجة التبريد بغرفة المريض ٢١° درجة مئوية وفي حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة المقدمة من خلال المنشآت الصحية فقد خصصت وزارة الصحة الرقم ٩٣٧ لاستقبال ملاحظات وبلاغات المرضى وذويهم على مدار الساعة، حيث يتم التفاعل مع تلك البلاغات والملاحظات وإغلاقها بشكل فاعل".

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