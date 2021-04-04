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العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين

القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار

استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

قاعدة بلد الجوية محافظة صلاح الدين

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين
سبق

استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
02:37 PM

العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين

القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

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