العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين

القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار

استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.